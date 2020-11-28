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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/shtamm-1586747111.html
Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса
Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:09
2020-11-28T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
италия
в мире
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно доказанным фактом.Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции. Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии.Онищенко отметил, что после преодоления штаммом коронавируса межвидового барьера и перехода на человеческую популяцию происходят его мутации, появляются подтипы этого штамма, среди которых - китайский, североамериканский, австралийский, европейский, о котором говорит немецкий эпидемиолог.По словам академика, для утверждения о том, что в мире преобладает европейский подтип нужно иметь более репрезентативную выборку."Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу", - добавил депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, италия, в мире

Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса

14:09 28.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно доказанным фактом.
Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции. Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Онищенко отметил, что после преодоления штаммом коронавируса межвидового барьера и перехода на человеческую популяцию происходят его мутации, появляются подтипы этого штамма, среди которых - китайский, североамериканский, австралийский, европейский, о котором говорит немецкий эпидемиолог.
"Есть такая вещь как GenBank, там уже несколько десятков тысяч штаммов опубликовано, это специальная база данных с паспортами всех штаммов. По меньшей мере более 200 мутаций уже было обнаружено в паспорте этого штамма, это нормальный процесс… Находясь в человеческой популяции, естественно, циркулирующий штамм изменил свои свойства", - сказал РИА Новости Онищенко.
По словам академика, для утверждения о том, что в мире преобладает европейский подтип нужно иметь более репрезентативную выборку.
"Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу", - добавил депутат.
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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