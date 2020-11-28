https://ria.ru/20201128/shtamm-1586747111.html

Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса

Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:09

2020-11-28T14:09

2020-11-28T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

италия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно доказанным фактом.Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции. Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии.Онищенко отметил, что после преодоления штаммом коронавируса межвидового барьера и перехода на человеческую популяцию происходят его мутации, появляются подтипы этого штамма, среди которых - китайский, североамериканский, австралийский, европейский, о котором говорит немецкий эпидемиолог.По словам академика, для утверждения о том, что в мире преобладает европейский подтип нужно иметь более репрезентативную выборку."Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу", - добавил депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html

https://ria.ru/20201117/onischenko-1584923730.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, италия, в мире