https://ria.ru/20201128/shtamm-1586747111.html
Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса
Онищенко оценил новую версию возникновения коронавируса
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:09
2020-11-28T14:09
2020-11-28T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148893/34/1488933425_0:176:3072:1903_1400x0_80_0_0_de3969e32b8bde145b35e357ded81cd9.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно доказанным фактом.Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции. Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии.Онищенко отметил, что после преодоления штаммом коронавируса межвидового барьера и перехода на человеческую популяцию происходят его мутации, появляются подтипы этого штамма, среди которых - китайский, североамериканский, австралийский, европейский, о котором говорит немецкий эпидемиолог.По словам академика, для утверждения о том, что в мире преобладает европейский подтип нужно иметь более репрезентативную выборку."Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу", - добавил депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html
https://ria.ru/20201117/onischenko-1584923730.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148893/34/1488933425_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_fb0502e895d8604ff90104033a2f7b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, италия, в мире
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости.
Академик РАН
, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
назвал высказывания о распространении по миру итальянского штамма коронавируса фигурой речи, а не научно доказанным фактом.
Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF,
что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе
никто не обратил внимания на опасность инфекции. Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии
.
Онищенко отметил, что после преодоления штаммом коронавируса межвидового барьера и перехода на человеческую популяцию происходят его мутации, появляются подтипы этого штамма, среди которых - китайский, североамериканский, австралийский, европейский, о котором говорит немецкий эпидемиолог.
"Есть такая вещь как GenBank, там уже несколько десятков тысяч штаммов опубликовано, это специальная база данных с паспортами всех штаммов. По меньшей мере более 200 мутаций уже было обнаружено в паспорте этого штамма, это нормальный процесс… Находясь в человеческой популяции, естественно, циркулирующий штамм изменил свои свойства", - сказал РИА Новости Онищенко.
По словам академика, для утверждения о том, что в мире преобладает европейский подтип нужно иметь более репрезентативную выборку.
"Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу", - добавил депутат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф