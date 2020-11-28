https://ria.ru/20201128/sarkisyan-1586728776.html

Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:49

2020-11-28T10:49

2020-11-28T11:40

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армен саркисян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.В частности, планируется обсудить процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в Армении обстановку.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и шли полтора месяца. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возложили друг на друга, все стороны объявили частичную или полную мобилизацию, сообщали об обстрелах и жертвах среди мирного населения.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Этот документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. По словам президента Ильхама Алиева, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки Пашиняна.

https://ria.ru/20201127/putin-1586592578.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

москва

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армен саркисян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, москва, армения, в мире