Президент Армении отправился в Москву с частным визитом
10:49 28.11.2020 (обновлено: 11:40 28.11.2020)
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
ЕРЕВАН, 28 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами", — говорится в сообщении.
В частности, планируется обсудить процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в Армении обстановку.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и шли полтора месяца. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возложили друг на друга, все стороны объявили частичную или полную мобилизацию, сообщали об обстрелах и жертвах среди мирного населения.
Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Этот документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. По словам президента Ильхама Алиева, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки Пашиняна.