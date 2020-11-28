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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201128/sarkisyan-1586728776.html
Президент Армении отправился в Москву с частным визитом
Президент Армении отправился в Москву с частным визитом
Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:49
2020-11-28T11:40
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армен саркисян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.В частности, планируется обсудить процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в Армении обстановку.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и шли полтора месяца. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возложили друг на друга, все стороны объявили частичную или полную мобилизацию, сообщали об обстрелах и жертвах среди мирного населения.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Этот документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. По словам президента Ильхама Алиева, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки Пашиняна.
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москва
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никол пашинян, армен саркисян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, москва, армения, в мире

Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

10:49 28.11.2020 (обновлено: 11:40 28.11.2020)
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 28 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами", — говорится в сообщении.

В частности, планируется обсудить процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в Армении обстановку.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и шли полтора месяца. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возложили друг на друга, все стороны объявили частичную или полную мобилизацию, сообщали об обстрелах и жертвах среди мирного населения.
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Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Этот документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. По словам президента Ильхама Алиева, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки Пашиняна.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрмен СаркисянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанМоскваАрменияВ мире
 
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