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Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Новые санкции, которые США ввели против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T04:21
2020-11-28T09:19
майк помпео
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Новые санкции, которые США ввели против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео. Госсекретарь добавил, что санкции введены на два года и включают ограничения на американские госзакупки, государственную помощь со стороны США и на экспорт.Санкции против трех российских и двух китайских компаний действуют с 6 ноября, однако о них стало известно только на этой неделе. Как пояснили в Госдепе, их ввели в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти санкции дискриминационным шагом, направленным на подрыв экономического потенциала российских компаний.
https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586362691.html
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майк помпео, иран, сша, в мире

Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний

04:21 28.11.2020 (обновлено: 09:19 28.11.2020)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Новые санкции, которые США ввели против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы Nilco, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана", — говорится в его письменном заявлении.

Госсекретарь добавил, что санкции введены на два года и включают ограничения на американские госзакупки, государственную помощь со стороны США и на экспорт.
Санкции против трех российских и двух китайских компаний действуют с 6 ноября, однако о них стало известно только на этой неделе. Как пояснили в Госдепе, их ввели в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти санкции дискриминационным шагом, направленным на подрыв экономического потенциала российских компаний.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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В Госдуме прокомментировали планируемые санкции США против России
 
Майк ПомпеоИранСШАВ мире
 
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