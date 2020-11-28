https://ria.ru/20201128/sanktsii-1586713937.html
Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Новые санкции, которые США ввели против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T04:21
2020-11-28T04:21
2020-11-28T09:19
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Новые санкции, которые США ввели против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео. Госсекретарь добавил, что санкции введены на два года и включают ограничения на американские госзакупки, государственную помощь со стороны США и на экспорт.Санкции против трех российских и двух китайских компаний действуют с 6 ноября, однако о них стало известно только на этой неделе. Как пояснили в Госдепе, их ввели в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти санкции дискриминационным шагом, направленным на подрыв экономического потенциала российских компаний.
https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586362691.html
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майк помпео, иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости.
Новые санкции, которые США ввели против российских и китайских компаний, связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана
, заявил госсекретарь Майк Помпео
.
"Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы Nilco, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана", — говорится в его письменном заявлении.
Госсекретарь добавил, что санкции введены на два года и включают ограничения на американские госзакупки, государственную помощь со стороны США и на экспорт.
Санкции против трех российских и двух китайских компаний действуют с 6 ноября, однако о них стало известно только на этой неделе. Как пояснили в Госдепе, их ввели в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти санкции дискриминационным шагом, направленным на подрыв экономического потенциала российских компаний.