https://ria.ru/20201128/samolet-1586791976.html
Британия заявила о перехвате российских Ту-142 над Северным морем
Британия заявила о перехвате российских Ту-142 над Северным морем
Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов Ту-142, совершавших полет рядом с... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T22:37
2020-11-28T22:37
2020-11-28T22:37
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов Ту-142, совершавших полет рядом с воздушном пространством страны, сообщается в пресс-релизе военно-воздушных сил."Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) были подняты в воздух на перехват российских военных самолетов над Северным морем рядом с воздушным пространством Великобритании. Были перехвачены два российских Ту-142", - говорится в сообщении.Отмечается, что это российские противолодочные самолеты и "чрезвычайно важно, чтобы их передвижения тщательно отслеживались при полетах вблизи воздушного пространства Великобритании"."Российские военные самолеты, выполняющие полеты ... в этом загруженном воздушном пространстве над Северным морем, могут представлять опасность", - сообщается в релизе. По сообщениям ВВС Британии, российские самолеты часто не передают сигнал о местоположении и намерениях, а также "редко говорят с авиадиспетчерами Великобритании"."Чтобы помешать этой провокационной деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом загруженном международном воздушном пространстве, Typhoon ВВС Великобритании сопровождали два российских самолета и внимательно отслеживали их перемещения", - сообщают ВВС."Вновь RAF приложили все усилия для защиты интересов Великобритании и НАТО. Это демонстрирует эффективность и стойкость нашего персонала, самолетов и систем", - заявил представитель RAF.
https://ria.ru/20201128/perekhvat-1586768511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vks-rossii-1580601611.html
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ту-142мк, россия, северное море, шотландия, великобритания, в мире
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии
для перехвата российских самолетов Ту-142
, совершавших полет рядом с воздушном пространством страны, сообщается в пресс-релизе военно-воздушных сил.
"Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании
(RAF) были подняты в воздух на перехват российских военных самолетов над Северным морем
рядом с воздушным пространством Великобритании. Были перехвачены два российских Ту-142", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это российские противолодочные самолеты и "чрезвычайно важно, чтобы их передвижения тщательно отслеживались при полетах вблизи воздушного пространства Великобритании".
"Российские военные самолеты, выполняющие полеты ... в этом загруженном воздушном пространстве над Северным морем, могут представлять опасность", - сообщается в релизе. По сообщениям ВВС Британии, российские самолеты часто не передают сигнал о местоположении и намерениях, а также "редко говорят с авиадиспетчерами Великобритании".
"Чтобы помешать этой провокационной деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом загруженном международном воздушном пространстве, Typhoon ВВС Великобритании сопровождали два российских самолета и внимательно отслеживали их перемещения", - сообщают ВВС.
"Вновь RAF приложили все усилия для защиты интересов Великобритании и НАТО
. Это демонстрирует эффективность и стойкость нашего персонала, самолетов и систем", - заявил представитель RAF.