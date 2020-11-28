https://ria.ru/20201128/rubl-1586729676.html

Эксперты оценили перспективы рубля до конца года

Эксперты оценили перспективы рубля до конца года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может протестировать психологически значимый уровень в 50 долларов, покинутый ею в марте, однако... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:05

2020-11-28T11:05

2020-11-28T16:45

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андрей кочетков

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может протестировать психологически значимый уровень в 50 долларов, покинутый ею в марте, однако вряд ли закрепится выше, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Рубль в этих условиях имеет шансы на укрепление, однако доллар, хотя и опустится ниже 75 рублей, скорее всего, останется в верхней части диапазона 70-75 рублей, полагают аналитики.В последнюю декаду ноября нефть активно прибавила в цене, подскочив почти на девять процентов, в район 49 долларов за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры играют на повышение в ожидании начала вакцинации от коронавируса, которая увеличит деловую активность и, соответственно, спрос на углеводороды. Кроме того, они ожидают министерскую встречу ОПЕК+ 30 ноября — 1 декабря, на которой вероятна отсрочка наращивания добычи альянсом на квартал или полгода из-за замедления восстановления спроса на нефть в мире в связи со "второй волной" COVID-19.Нефть пробует выйти на 50 долларовОПЕК+ не станет обманывать ожидания рынка, поэтому перенос сроков наращивания добычи с начала следующего года, скорее всего, произойдет, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".Однако на рынке нефти еще нет никакого дефицита, а есть избыточное замороженное предложение, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Поэтому пока сложно представить закрепление нефти марки Brent на уровне 50 долларов до конца года, добавил он.Цена на нефть может превысить 50 долларов, однако на долгое время закрепиться выше этого уровня она, скорее всего, не сможет, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Мы ожидаем тестирование этого уровня в ближайшие несколько недель, но, по нашим оценкам, нефть закончит год в диапазоне 47-49 долларов за баррель", — оценил он.Екатерина Крылова из Промсвязьбанка также не ожидает закрепления нефти выше 50 долларов за баррель до конца года.Наконец, технический анализ свидетельствует о достаточно высоком сопротивлении росту нефти в диапазоне 49-50,8 доллара за баррель, поэтому пока шансы для выхода до конца года на рекордные за девять месяцев отметки не очень высоки, резюмировал Вайсберг из "Региона".Рубль попытается отбить 75-й уровень у доллараНаметившаяся тенденция к росту стоимости нефти усиливает фундаментальную базу российской валюты, считает Кочетков из "Открытие брокер".Рубль будет позитивно реагировать на растущую в цене нефть, при этом заметна перепроданность рубля, и даже безотносительно цен на черное золото можно ожидать укрепление национальной валюты России, считает Манько из РИА Рейтинга. "Вероятно, до конца года мы увидим тестирование уровня поддержки 74 рублей за доллар, а год курс доллара закончит в диапазоне 74-75 рублей", — оценил он.Если отвлечься от геополитики, то при нынешних ценах на нефть долгосрочно при текущем объеме добычи нефти "справедливо" выглядит курс в 70-72 рубля за доллар, прогнозирует Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит".Впрочем, команда Джо Байдена, по предварительным данным, избранного президентом Соединенных Штатов, перед которой поставлена цель "возвращения в глобальную политику", продолжает внушать опасения отдельным группам инвесторов: устойчивый спрос на иностранную валюту сохраняется, несмотря на позитивную динамику практически всех локальных активов, отмечает Вайсберг.Кроме того, в последнее время наблюдается отставание восходящей динамики рубля от нефти, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Оно обусловлено переоцененностью российской валюты к нефти, отраженное в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent."Сейчас она составляет около 3600 рублей, тогда как в прошлом году находилась в диапазоне 3700-4400 рублей, который более комфортен с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. То есть даже при цене Brent в 50 долларов валюта США может стоит 74-76 рублей, что будет соответствовать рублевой стоимости барреля Brent 3700-3800 рублей, а это всего лишь нижняя граница ее экономически справедливого диапазона", — резюмировал Бабин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/naftogaz-1586683944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/opek-1586725648.html

https://ria.ru/20201126/valyuta-1586391982.html

https://ria.ru/20201128/kudrin-1586728870.html

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валерий вайсберг, андрей кочетков, олег кочетков, риа рейтинг, опек, промсвязьбанк, brent, сша, экономика