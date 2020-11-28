https://ria.ru/20201128/roskomnadzor-1586745069.html
Роскомнадзор попросил IT-компании помочь отечественным СМИ
Роскомнадзор попросил IT-компании помочь отечественным СМИ
Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь средствам массовой информации, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:47
2020-11-28T13:47
2020-11-28T16:55
россия
владимир соловьев (телеведущий)
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь средствам массовой информации, сообщается на сайте ведомства. В публикации говорится, что российским СМИ следует вести информационные каналы на отечественных видеохостингах.Также ведомство потребовало от Google возобновить доступ к YouTube-каналам агентства ANNA NEWS. Там напомнили о недопустимости целенаправленной политики цензурирования в отношении российских СМИ, а также отметили, что подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации. Ранее Роскомнадзор направил Google письмо с требованием снять ограничения в отношении канала "Соловьев LIVE" на YouTube — его видео перестали попадать в раздел "В тренде". В ведомстве посчитали подобную ситуацию попыткой ограничить распространение материалов российского автора. До этого Роскомнадзор призывал платформы Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По данным ведомства, они ограничивают доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в том числе РИА Новосоти, RT, Sputnik и "Россия 1".Также в Госдуму внесли законопроект об ограничении работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ и россиян.Речь идет о блокировке российских аккаунтов из-за санкций, а также по признаку национальности, профессии, религии. Ограничения коснутся Twitter, Facebook, YouTube и других платформ.
https://ria.ru/20201112/ogranicheniya-1584348074.html
https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html
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россия, владимир соловьев (телеведущий), youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество