https://ria.ru/20201128/roskomnadzor-1586745069.html

Роскомнадзор попросил IT-компании помочь отечественным СМИ

Роскомнадзор попросил IT-компании помочь отечественным СМИ

Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь средствам массовой информации, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T13:47

2020-11-28T13:47

2020-11-28T16:55

россия

владимир соловьев (телеведущий)

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь средствам массовой информации, сообщается на сайте ведомства. В публикации говорится, что российским СМИ следует вести информационные каналы на отечественных видеохостингах.Также ведомство потребовало от Google возобновить доступ к YouTube-каналам агентства ANNA NEWS. Там напомнили о недопустимости целенаправленной политики цензурирования в отношении российских СМИ, а также отметили, что подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации. Ранее Роскомнадзор направил Google письмо с требованием снять ограничения в отношении канала "Соловьев LIVE" на YouTube — его видео перестали попадать в раздел "В тренде". В ведомстве посчитали подобную ситуацию попыткой ограничить распространение материалов российского автора. До этого Роскомнадзор призывал платформы Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По данным ведомства, они ограничивают доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в том числе РИА Новосоти, RT, Sputnik и "Россия 1".Также в Госдуму внесли законопроект об ограничении работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ и россиян.Речь идет о блокировке российских аккаунтов из-за санкций, а также по признаку национальности, профессии, религии. Ограничения коснутся Twitter, Facebook, YouTube и других платформ.

https://ria.ru/20201112/ogranicheniya-1584348074.html

https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир соловьев (телеведущий), youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество