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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201128/religii-1586755754.html
В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Всемирной организации, которая бы объединяла представителей разных конфессий, сейчас нет, поэтому ее создание – верная инициатива, заявил председатель отдела... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:51
2020-11-28T15:51
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
всемирный совет церквей
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Всемирной организации, которая бы объединяла представителей разных конфессий, сейчас нет, поэтому ее создание – верная инициатива, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24"."Это правильная инициатива, потому что всемирной организации, которая бы объединяла религиозные конфессии, не существует", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос, стоит ли создать Организацию религиозных наций наподобие ООН.По его словам, есть межхристианские организации, например, Всемирный совет церквей, который объединяет более 300 христианских церквей и организаций, "но всемирного межрелигиозного форума нет".Он отметил, что создать такую организацию "будет трудно". "Если количество стран исчисляется десятками (по данным сайта ООН, в нее входит 193 страны – ред.), то количество религиозных организаций исчисляется миллионами. Некоторые из них централизованные, как Русская православная церковь, а некоторые децентрализованы, и каким образом они будут представлены в такой организации, непонятно", - пояснил иерарх."Но очевидно, что диалог между религиозными конфессиями – веление времени. Поэтому чем больше будет таких организаций, тем лучше", - добавил представитель Русской православной церкви.
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религия, новости - религия и мировоззрение, всемирный совет церквей, отдел внешних церковных связей московского патриархата, оон

В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации

15:51 28.11.2020
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Всемирной организации, которая бы объединяла представителей разных конфессий, сейчас нет, поэтому ее создание – верная инициатива, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
"Это правильная инициатива, потому что всемирной организации, которая бы объединяла религиозные конфессии, не существует", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос, стоит ли создать Организацию религиозных наций наподобие ООН.
По его словам, есть межхристианские организации, например, Всемирный совет церквей, который объединяет более 300 христианских церквей и организаций, "но всемирного межрелигиозного форума нет".
Он отметил, что создать такую организацию "будет трудно". "Если количество стран исчисляется десятками (по данным сайта ООН, в нее входит 193 страны – ред.), то количество религиозных организаций исчисляется миллионами. Некоторые из них централизованные, как Русская православная церковь, а некоторые децентрализованы, и каким образом они будут представлены в такой организации, непонятно", - пояснил иерарх.
"Но очевидно, что диалог между религиозными конфессиями – веление времени. Поэтому чем больше будет таких организаций, тем лучше", - добавил представитель Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВсемирный совет церквейОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаООН
 
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