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В акватории Москвы-реки образовалась радужная пленка
В акватории Москвы-реки образовалась радужная пленка
Радужная пленка образовалась в акватории Москвы-реки на северо-западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:27
2020-11-28T12:27
2020-11-28T12:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Радужная пленка образовалась в акватории Москвы-реки на северо-западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Отмечается, что место загрязнения обрабатывают сорбентом, угрозы распространения нет."Строгинский мост – загрязнение акватории реки Москвы, радужная пленка (40х30) возле шлюза №8 канала имени Москвы", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Радужная пленка образовалась в акватории Москвы-реки на северо-западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Отмечается, что место загрязнения обрабатывают сорбентом, угрозы распространения нет.
"Строгинский мост – загрязнение акватории реки Москвы
, радужная пленка (40х30) возле шлюза №8 канала имени Москвы", - сказал собеседник агентства.