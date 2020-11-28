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https://ria.ru/20201128/rating-1586634932.html
Названы самые популярные российские поп-звезды
Названы самые популярные российские поп-звезды
Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:49
2020-11-28T08:43
культура
little big
музыка
новости культуры
сергей лазарев
тимати (тимур юнусов)
полина гагарина
владикавказ
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания. Критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков клипов, количество подписчиков в соцсетях и доходы артистов. Учитывались также данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия "Ромир". За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов, исходя из итоговой суммы и был составлен список.В рейтинг вошли главным образом музыканты нового поколения. Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi &amp; Andy Panda ("Miyagi &amp; Эндшпиль"). На второй строчке оказался Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.В пятерку также вошли Zivert и Моргенштерн.Кроме того, в список топовых исполнителей попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.
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little big, музыка, новости культуры, сергей лазарев, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, владикавказ

Названы самые популярные российские поп-звезды

00:49 28.11.2020 (обновлено: 08:43 28.11.2020)
 
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Little Big
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания.
Критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков клипов, количество подписчиков в соцсетях и доходы артистов. Учитывались также данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия "Ромир".
За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов, исходя из итоговой суммы и был составлен список.
В рейтинг вошли главным образом музыканты нового поколения.
Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda ("Miyagi & Эндшпиль"). На второй строчке оказался Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.
В пятерку также вошли Zivert и Моргенштерн.
Кроме того, в список топовых исполнителей попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.
Егор Крид, Morgenshtern - Веселая песня - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 00:37Культура
Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров
 
КультураLittle BigМузыкаНовости культурыСергей ЛазаревТимати (Тимур Юнусов)Полина ГагаринаВладикавказ
 
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