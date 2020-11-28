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Названы самые популярные российские поп-звезды

Названы самые популярные российские поп-звезды

Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T00:49

2020-11-28T00:49

2020-11-28T08:43

культура

little big

музыка

новости культуры

сергей лазарев

тимати (тимур юнусов)

полина гагарина

владикавказ

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания. Критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков клипов, количество подписчиков в соцсетях и доходы артистов. Учитывались также данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия "Ромир". За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов, исходя из итоговой суммы и был составлен список.В рейтинг вошли главным образом музыканты нового поколения. Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda ("Miyagi & Эндшпиль"). На второй строчке оказался Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.В пятерку также вошли Zivert и Моргенштерн.Кроме того, в список топовых исполнителей попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html

владикавказ

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

little big, музыка, новости культуры, сергей лазарев, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, владикавказ