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Названы самые популярные российские поп-звезды
Названы самые популярные российские поп-звезды
Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:49
2020-11-28T00:49
2020-11-28T08:43
культура
little big
музыка
новости культуры
сергей лазарев
тимати (тимур юнусов)
полина гагарина
владикавказ
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Газета "Культура" составила рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания. Критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков клипов, количество подписчиков в соцсетях и доходы артистов. Учитывались также данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия "Ромир". За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов, исходя из итоговой суммы и был составлен список.В рейтинг вошли главным образом музыканты нового поколения. Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda ("Miyagi & Эндшпиль"). На второй строчке оказался Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.В пятерку также вошли Zivert и Моргенштерн.Кроме того, в список топовых исполнителей попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.
https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
little big, музыка, новости культуры, сергей лазарев, тимати (тимур юнусов), полина гагарина, владикавказ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости
. Газета "Культура" составила
рейтинг российских поп-звезд новой волны, сообщается на сайте издания.
Критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков клипов, количество подписчиков в соцсетях и доходы артистов. Учитывались также данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия "Ромир".
За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов, исходя из итоговой суммы и был составлен список.
В рейтинг вошли главным образом музыканты нового поколения.
Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda ("Miyagi & Эндшпиль"). На второй строчке оказался Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.
В пятерку также вошли Zivert и Моргенштерн.
Кроме того, в список топовых исполнителей попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.