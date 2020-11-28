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В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых
В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых
Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:19
2020-11-28T11:27
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раменское
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской области.Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 56 человек, отмечают спасатели.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раменское, происшествия

В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых

11:19 28.11.2020 (обновлено: 11:27 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской области.
"В доме престарелых "Доброта" в поселке Ильинский, улица Ленинская, 16/4 идет черный дым из подвала. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в электрощитовой в подвальном помещении. При проведении разведки установлено короткое замыкание в электрощитовой", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 56 человек, отмечают спасатели.
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РаменскоеПроисшествия
 
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