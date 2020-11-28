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В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых
В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых
Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:19
2020-11-28T11:19
2020-11-28T11:27
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раменское
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской области.Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 56 человек, отмечают спасатели.
московская область (подмосковье)
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раменское, происшествия