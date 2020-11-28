https://ria.ru/20201128/ramenskoe-1586731021.html

В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых

В Подмосковье из-за задымления эвакуировали дом престарелых

Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:19

2020-11-28T11:19

2020-11-28T11:27

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раменское

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуированы из дома престарелых в подмосковном Раменском из-за задымления в электрощитовой, пострадавших нет, сообщает МЧС по Московской области.Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 56 человек, отмечают спасатели.

московская область (подмосковье)

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раменское, происшествия