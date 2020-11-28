https://ria.ru/20201128/protest-1586789874.html

Более 130 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции

Более 130 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции

Более 130 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях в поддержку свободы информации, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:52

2020-11-28T21:52

2020-11-28T22:57

беспорядки в париже

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586786156_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2586820529aa0fa363edcb8fc57a10ca.jpg

ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. Более 130 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях в поддержку свободы информации, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.В Париже на улицы вышли около 46 тысяч участников. Шествие в столице началось мирно, но затем хулиганы начали поджигать автомобили и киоски, бросать брусчатку и бутылки в полицейских.Силовики задержали 46 человек, 23 полицейских получили ранения. Всего в стране прошли около 70 манифестаций противников 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся съемки полицейских и жандармов.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Согласно статье 24 документа, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" грозит год тюремного заключения и штраф 45 тысяч евро.Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в париже, франция, в мире