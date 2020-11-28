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В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста
В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста
Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта "О глобальной... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:36
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франция
париж
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают в поддержку свободы СМИ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на подсчет министерства внутренних дел страны.Акция началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. Они продолжаются третий час. Остающиеся на площади Бастилии выкорчевывают брусчатку, бросают ее в полицейских. Правоохранители применяют слезоточивый газ.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
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4.7
96
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LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции
LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции
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Столкновения в Париже: мирные протесты переросли в конфликт с полицией
Протестуют сегодня и в Париже. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" началась мирно, но через полтора часа после ее старта в полицию полетели бутылки и фейерверки.
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видео, франция, париж, в мире
В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают в поддержку свободы СМИ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на подсчет министерства внутренних дел страны.
2020-11-28T20:36
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В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста

20:36 28.11.2020 (обновлено: 20:38 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону "О национальной безопасности",
Участники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности, - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают в поддержку свободы СМИ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на подсчет министерства внутренних дел страны.
Акция началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.
Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. Они продолжаются третий час. Остающиеся на площади Бастилии выкорчевывают брусчатку, бросают ее в полицейских. Правоохранители применяют слезоточивый газ.
Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
 
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