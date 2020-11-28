https://ria.ru/20201128/protest-1586784229.html

В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста

В Париже около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста

Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта "О глобальной... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T20:36

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 46 тысяч человек в субботу приняли участие в акции протеста, участники которой выступают против принятия 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают в поддержку свободы СМИ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на подсчет министерства внутренних дел страны.Акция началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. Они продолжаются третий час. Остающиеся на площади Бастилии выкорчевывают брусчатку, бросают ее в полицейских. Правоохранители применяют слезоточивый газ.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.

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LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции 2020-11-28T20:36 true PT1S

Столкновения в Париже: мирные протесты переросли в конфликт с полицией Протестуют сегодня и в Париже. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" началась мирно, но через полтора часа после ее старта в полицию полетели бутылки и фейерверки. 2020-11-28T20:36 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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