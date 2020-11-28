Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/protest-1586764178.html
В Париже проходит масштабная акция протеста
В Париже проходит масштабная акция протеста
В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:22
2020-11-28T17:41
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586766525_0:271:3140:2037_1400x0_80_0_0_b267617fe46cebeaa13ab6fcf464613e.jpg
ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ, передает корреспондент РИА Новости.Акция, организованная при поддержке крупнейших профсоюзов Франции, собрала огромное число участников. Площадь Республики, стартовая точка маршрута, полностью заполнена людьми. Колонна растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии.В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа — газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах.Демонстрации проходят сегодня по всей Франции. Поводом для них стал законопроект "О глобальной безопасности", который Нацсобрание Франции на этой неделе приняло в первом чтении. Статья 24 этого документа предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". За это грозит год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.Против законопроекта выступают журналистские профсоюзы и оппозиция, которые опасаются, что эта норма не позволит журналистам и обычным людям свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций и "откроет дверь для агрессии со стороны полицейских". В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам съемку правоохранителей.Накануне глава правительства Жан Кастекс провел встречу с представителя журналистских профсоюзов, по итогам которой объявил о создании независимой комиссии для уточнения 24-й статьи.В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586766525_263:0:2994:2048_1400x0_80_0_0_d974ab78170a7e2a817c8b4f2afe1742.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, париж, в мире

В Париже проходит масштабная акция протеста

17:22 28.11.2020 (обновлено: 17:41 28.11.2020)
 
© REUTERS / Benoit TessierПротестующие против закона о запрете на распространение изображений полицейских на улице Парижа
Протестующие против закона о запрете на распространение изображений полицейских на улице Парижа - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная при поддержке крупнейших профсоюзов Франции, собрала огромное число участников. Площадь Республики, стартовая точка маршрута, полностью заполнена людьми. Колонна растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии.
В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа — газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах.
Демонстрации проходят сегодня по всей Франции. Поводом для них стал законопроект "О глобальной безопасности", который Нацсобрание Франции на этой неделе приняло в первом чтении. Статья 24 этого документа предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". За это грозит год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.
Против законопроекта выступают журналистские профсоюзы и оппозиция, которые опасаются, что эта норма не позволит журналистам и обычным людям свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций и "откроет дверь для агрессии со стороны полицейских". В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам съемку правоохранителей.
Накануне глава правительства Жан Кастекс провел встречу с представителя журналистских профсоюзов, по итогам которой объявил о создании независимой комиссии для уточнения 24-й статьи.
В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.
 
ФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
03:00На украинскую журналистку напали в прямом эфире
Лента новостейМолния