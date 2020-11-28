https://ria.ru/20201128/protest-1586764178.html

В Париже проходит масштабная акция протеста

В Париже проходит масштабная акция протеста

В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:22

2020-11-28T17:22

2020-11-28T17:41

франция

париж

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ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ, передает корреспондент РИА Новости.Акция, организованная при поддержке крупнейших профсоюзов Франции, собрала огромное число участников. Площадь Республики, стартовая точка маршрута, полностью заполнена людьми. Колонна растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии.В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа — газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах.Демонстрации проходят сегодня по всей Франции. Поводом для них стал законопроект "О глобальной безопасности", который Нацсобрание Франции на этой неделе приняло в первом чтении. Статья 24 этого документа предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". За это грозит год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.Против законопроекта выступают журналистские профсоюзы и оппозиция, которые опасаются, что эта норма не позволит журналистам и обычным людям свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций и "откроет дверь для агрессии со стороны полицейских". В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам съемку правоохранителей.Накануне глава правительства Жан Кастекс провел встречу с представителя журналистских профсоюзов, по итогам которой объявил о создании независимой комиссии для уточнения 24-й статьи.В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире