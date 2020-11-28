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Правительство одобрило проект о налогообложении в сфере криптовалют
Правительство одобрило проект о налогообложении в сфере криптовалют
Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:19
2020-11-28T12:19
2020-11-28T12:19
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается на сайте кабинета министров.Как отмечает кабмин, законопроект направлен на введение в законодательство РФ норм, регулирующих налогообложение криптовалют.В ноябре Минфин сообщил, что разработал пакет законопроектов о регулировании цифровых валют, в частности, он предлагает обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы. Согласно опубликованным законопроектам, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юрлица в течение года превысит 600 тысяч рублей, не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации.Сообщать эти данные в налоговую будет необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а за непредставление этих сведений предусмотрен штраф, при этом за систематическое непредставление сведений об операциях на сумму от 45 миллионов рублей может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается на сайте кабинета министров.
Как отмечает кабмин, законопроект направлен на введение в законодательство РФ норм, регулирующих налогообложение криптовалют.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В ноябре Минфин
сообщил, что разработал пакет законопроектов о регулировании цифровых валют, в частности, он предлагает обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы. Согласно опубликованным законопроектам, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юрлица в течение года превысит 600 тысяч рублей, не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации.
Сообщать эти данные в налоговую будет необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а за непредставление этих сведений предусмотрен штраф, при этом за систематическое непредставление сведений об операциях на сумму от 45 миллионов рублей может грозить лишение свободы на срок до трех лет.