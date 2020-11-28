Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/proekt-1586736659.html
Правительство одобрило проект о налогообложении в сфере криптовалют
Правительство одобрило проект о налогообложении в сфере криптовалют
Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:19
2020-11-28T12:19
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152692/88/1526928857_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_b798a5dafdce82e1e4819ffe5932eace.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается на сайте кабинета министров.Как отмечает кабмин, законопроект направлен на введение в законодательство РФ норм, регулирующих налогообложение криптовалют.В ноябре Минфин сообщил, что разработал пакет законопроектов о регулировании цифровых валют, в частности, он предлагает обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы. Согласно опубликованным законопроектам, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юрлица в течение года превысит 600 тысяч рублей, не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации.Сообщать эти данные в налоговую будет необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а за непредставление этих сведений предусмотрен штраф, при этом за систематическое непредставление сведений об операциях на сумму от 45 миллионов рублей может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/1584379415.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152692/88/1526928857_251:0:1751:1125_1400x0_80_0_0_1f2db26c5870252a174a3f00989ef6b2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Правительство одобрило проект о налогообложении в сфере криптовалют

12:19 28.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается на сайте кабинета министров.
Как отмечает кабмин, законопроект направлен на введение в законодательство РФ норм, регулирующих налогообложение криптовалют.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В ноябре Минфин сообщил, что разработал пакет законопроектов о регулировании цифровых валют, в частности, он предлагает обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы. Согласно опубликованным законопроектам, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юрлица в течение года превысит 600 тысяч рублей, не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации.
Не декларируете операции с криптовалютами? Тогда - в тюрьму - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 21:33Кошелек
Не декларируете операции с криптовалютами? Тогда - в тюрьму
Сообщать эти данные в налоговую будет необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а за непредставление этих сведений предусмотрен штраф, при этом за систематическое непредставление сведений об операциях на сумму от 45 миллионов рублей может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния