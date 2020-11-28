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Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
Богатые витамином D продукты помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:38
2020-11-28T16:40
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Богатые витамином D продукты помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.К их числу он отнес печень трески, яйца, селедку и молоко. Так, в 100 граммах тресковой печени содержится 1000 процентов суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22 процента, а в 100 граммах селедки — 300 процентов.При этом Мясников подчеркнул, что это витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека. Для этого необходим солнечный свет.По словам врача, витамин D снижает риск развития рака толстого кишечника и рака груди. При этом он подчеркнул, что ряд исследований говорят, что избыток витамина D из молочных продуктов может провоцировать рак простаты, в то время как некоторые научные работы говорят об обратном.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака

16:38 28.11.2020 (обновлено: 16:40 28.11.2020)
 
© Fotolia / Terence MendozaСельдь
Сельдь - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Fotolia / Terence Mendoza
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Богатые витамином D продукты помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
К их числу он отнес печень трески, яйца, селедку и молоко. Так, в 100 граммах тресковой печени содержится 1000 процентов суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22 процента, а в 100 граммах селедки — 300 процентов.
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При этом Мясников подчеркнул, что это витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека. Для этого необходим солнечный свет.
По словам врача, витамин D снижает риск развития рака толстого кишечника и рака груди. При этом он подчеркнул, что ряд исследований говорят, что избыток витамина D из молочных продуктов может провоцировать рак простаты, в то время как некоторые научные работы говорят об обратном.
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