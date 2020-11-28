https://ria.ru/20201128/produkty-1586760571.html

Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака

Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака

Богатые витамином D продукты помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:38

2020-11-28T16:38

2020-11-28T16:40

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Богатые витамином D продукты помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.К их числу он отнес печень трески, яйца, селедку и молоко. Так, в 100 граммах тресковой печени содержится 1000 процентов суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22 процента, а в 100 граммах селедки — 300 процентов.При этом Мясников подчеркнул, что это витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека. Для этого необходим солнечный свет.По словам врача, витамин D снижает риск развития рака толстого кишечника и рака груди. При этом он подчеркнул, что ряд исследований говорят, что избыток витамина D из молочных продуктов может провоцировать рак простаты, в то время как некоторые научные работы говорят об обратном.

https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество