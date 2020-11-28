https://ria.ru/20201128/produkty-1586720841.html
Названы защищающие от рака продукты
Названы защищающие от рака продукты
Продукты, содержащие антиоксиданты, помогут защитить организм от возникновения раковых опухолей, рассказала "Российской газете" научный сотрудник ФИЦ питания и... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:20
2020-11-28T09:20
2020-11-28T10:12
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россия
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общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продукты, содержащие антиоксиданты, помогут защитить организм от возникновения раковых опухолей, рассказала "Российской газете" научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии и врач-диетолог Наталья Денисова.Она пояснила, что клетка начинает разрушаться из-за процесса окисления в ее оболочке, который может возникать под воздействием радиации, стресса и многих других факторов. Антиоксиданты, по словам эксперта, тормозят этот процесс и защищают клетки, "то есть обладают своего рода противоопухолевым действием".Как рассказала Денисова, витамины C, E, а также бета-каротин являются мощными антиоксидантами. Так, витамином E богато растительное масло, особенно подсолнечное, и орехи. Витамин C содержится в большом количестве в киви, шиповнике, черной смородине и красном перце, а также в картофеле и луке.По словам врача, есть группа антиоксидантов терпенов, а также входящие в нее каротиноиды, к которым относится ликопин. Им богат томат. Особенно важен ликопин для мужчин — он снижает риск возникновения рака предстательной железы. В оранжевых и красных овощах и фруктах содержатся каротиноиды, а в различных видах капусты — тиолы — фитосоединения, которые важны для профилактики гормональных опухолей.В овощах также содержатся полифенолы и капсаицин, а в кофе и чае — танины. Зеленый чай, а также яблоки, сливы, малина и другие ягоды богаты катехинами. А в фасоли, злаковых и семенах льна и кунжута содержатся лингалины, в фиолетовых ягодах — антоцианы.Поэтому врач рекомендует добавлять в кашу ягоды, а на обед взять салат. Кроме того, по словам Денисовой, некоторые обработанные овощи будут полезнее, чем сырые, например, квашеная капуста — в ней содержится большое количество витамина C, а также молочная кислота. Диетолог предложила употреблять фрукты в качестве полдника, а на ужин приготовить овощное рагу или брокколи. К ним можно добавить приготовленную на пару морскую рыбу — в ней много жирных омега-кислот. Однако, по словам эксперта, нельзя включать в рацион только один из видов продуктов для того, чтобы защититься от опухолей. Именно сбалансированный рацион с различными биологически активными веществами станет профилактикой онкологических заболеваний. Также, по ее словам, надо помнить, что еда не является лекарством, она только снижает риск заболеть. Кроме того, для профилактики болезней необходимо регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу.
https://ria.ru/20201125/produkty-1586333107.html
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продукты, россия, витамины, рак, общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продукты
, содержащие антиоксиданты, помогут защитить организм от возникновения раковых опухолей
, рассказала "Российской газете
" научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии и врач-диетолог Наталья Денисова.
Она пояснила, что клетка начинает разрушаться из-за процесса окисления в ее оболочке, который может возникать под воздействием радиации, стресса и многих других факторов. Антиоксиданты, по словам эксперта, тормозят этот процесс и защищают клетки, "то есть обладают своего рода противоопухолевым действием".
Как рассказала Денисова, витамины C, E, а также бета-каротин являются мощными антиоксидантами. Так, витамином E богато растительное масло, особенно подсолнечное, и орехи. Витамин C содержится в большом количестве в киви, шиповнике, черной смородине и красном перце, а также в картофеле и луке.
По словам врача, есть группа антиоксидантов терпенов, а также входящие в нее каротиноиды, к которым относится ликопин. Им богат томат. Особенно важен ликопин для мужчин — он снижает риск возникновения рака предстательной железы.
В оранжевых и красных овощах и фруктах содержатся каротиноиды, а в различных видах капусты — тиолы — фитосоединения, которые важны для профилактики гормональных опухолей.
В овощах также содержатся полифенолы и капсаицин, а в кофе и чае — танины. Зеленый чай, а также яблоки, сливы, малина и другие ягоды богаты катехинами. А в фасоли, злаковых и семенах льна и кунжута содержатся лингалины, в фиолетовых ягодах — антоцианы.
Поэтому врач рекомендует добавлять в кашу ягоды, а на обед взять салат. Кроме того, по словам Денисовой, некоторые обработанные овощи будут полезнее, чем сырые, например, квашеная капуста — в ней содержится большое количество витамина C, а также молочная кислота.
Диетолог предложила употреблять фрукты в качестве полдника, а на ужин приготовить овощное рагу или брокколи. К ним можно добавить приготовленную на пару морскую рыбу — в ней много жирных омега-кислот.
Однако, по словам эксперта, нельзя включать в рацион только один из видов продуктов для того, чтобы защититься от опухолей. Именно сбалансированный рацион с различными биологически активными веществами станет профилактикой онкологических заболеваний. Также, по ее словам, надо помнить, что еда не является лекарством, она только снижает риск заболеть. Кроме того, для профилактики болезней необходимо регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу.