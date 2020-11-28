https://ria.ru/20201128/posol-1586793794.html

Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата

Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну, сообщил черногорский МИД. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T23:47

2020-11-28T23:47

2020-11-28T23:48

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БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Посол Сербии в Черногории Владимир Божович объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну, сообщил черногорский МИД.В настоящее время ожидается формирование нового кабинета министров Черногории по итогам прошедших 31 августа парламентских выборов. До этого времени МИД продолжает работу под руководством министра Срджана Дармановича, известного жесткой риторикой в отношении Сербии и России."После длительного и последовательного вмешательства во внутренние дела Черногории, поведения и заявлений, несовместимых с обычными и приемлемыми стандартами исполнения дипломатических функций, после многочисленных устных и письменных предупреждений вчера посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года (проголосовавшую за союз с Сербией и вступление в Королевство сербов, хорватов и словенцев - ред.) назвал "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство", - сообщил черногорский МИД.Отмечается, что нота о провозглашении его нежелательной персоной будет вручена послу лично, а также направлена в МИД Сербии.

https://ria.ru/20200526/1571988874.html

черногория

сербия

подгорица (город)

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мид сербии, черногория, сербия, подгорица (город), в мире