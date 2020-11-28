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Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата
Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата
Посол Сербии в Черногории Владимир Божович объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну, сообщил черногорский МИД. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T23:47
2020-11-28T23:48
мид сербии
черногория
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в мире
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БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Посол Сербии в Черногории Владимир Божович объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну, сообщил черногорский МИД.В настоящее время ожидается формирование нового кабинета министров Черногории по итогам прошедших 31 августа парламентских выборов. До этого времени МИД продолжает работу под руководством министра Срджана Дармановича, известного жесткой риторикой в отношении Сербии и России."После длительного и последовательного вмешательства во внутренние дела Черногории, поведения и заявлений, несовместимых с обычными и приемлемыми стандартами исполнения дипломатических функций, после многочисленных устных и письменных предупреждений вчера посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года (проголосовавшую за союз с Сербией и вступление в Королевство сербов, хорватов и словенцев - ред.) назвал "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство", - сообщил черногорский МИД.Отмечается, что нота о провозглашении его нежелательной персоной будет вручена послу лично, а также направлена в МИД Сербии.
https://ria.ru/20200526/1571988874.html
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мид сербии, черногория, сербия, подгорица (город), в мире

Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата

23:47 28.11.2020 (обновлено: 23:48 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВиды Черногории
Виды Черногории - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Посол Сербии в Черногории Владимир Божович объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну, сообщил черногорский МИД.
В настоящее время ожидается формирование нового кабинета министров Черногории по итогам прошедших 31 августа парламентских выборов. До этого времени МИД продолжает работу под руководством министра Срджана Дармановича, известного жесткой риторикой в отношении Сербии и России.
"После длительного и последовательного вмешательства во внутренние дела Черногории, поведения и заявлений, несовместимых с обычными и приемлемыми стандартами исполнения дипломатических функций, после многочисленных устных и письменных предупреждений вчера посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года (проголосовавшую за союз с Сербией и вступление в Королевство сербов, хорватов и словенцев - ред.) назвал "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство", - сообщил черногорский МИД.
Отмечается, что нота о провозглашении его нежелательной персоной будет вручена послу лично, а также направлена в МИД Сербии.
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