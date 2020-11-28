https://ria.ru/20201128/podzhog-1586761338.html

Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:51

2020-11-28T16:51

2020-11-28T16:52

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20200702/1573793127.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия