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Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:51
2020-11-28T16:51
2020-11-28T16:52
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20200702/1573793127.html
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санкт-петербург, происшествия