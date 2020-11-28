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Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:51
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства инцидента уточняются.
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санкт-петербург, происшествия

Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

16:51 28.11.2020 (обновлено: 16:52 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Вечером 27 ноября около девяти часов вечера поступило сообщение, что неадекватная женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников. Подозреваемая была задержана", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.
Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства инцидента уточняются.
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