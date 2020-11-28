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Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности
Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности
Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:40
2020-11-28T19:59
австралия
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia.Как оказалось, письмо было написано в 1986 году. Из него следует, что мужчина принял решение покинуть дом, чтобы "разобраться в себе". Он также извинился перед матерью за то, что доставлял ей неудобства. Вместе с письмом он оставил 50-долларовую купюру."Я не знаю, куда иду, но со мной все будет хорошо. Я очень сильно тебя люблю", — написал он.По информации портала, вскоре дом снесли, однако нашедший записку мужчина выложил ее в Facebook. Неожиданно почерк на фотографии узнала женщина, оказавшаяся сестрой автора письма."Социальные сети — это фантастика. Без них я никогда бы этого (письма. — Прим. ред.) не увидела", — написала она.По ее словам, Ричард умер спустя четыре года после написания послания.Другие пользователи признались в комментариях, что их тронула связанная с письмом история."Это душераздирающе. Надеюсь, он разобрался в себе", — написал один из членов местной группы в соцсети."Мое сердце разбилось, когда я это прочитала", — заявила подписчица."Какая невероятная история!" — восхитился пользователь.
https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html
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австралия, в мире

Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности

19:40 28.11.2020 (обновлено: 19:59 28.11.2020)
 
© Фото : Фото, опубликованное в группе Perth Reflects в FacebookПисьмо 1986 года, найденное жителем города Перт
Письмо 1986 года, найденное жителем города Перт - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : Фото, опубликованное в группе Perth Reflects в Facebook
Письмо 1986 года, найденное жителем города Перт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia.
Как оказалось, письмо было написано в 1986 году. Из него следует, что мужчина принял решение покинуть дом, чтобы "разобраться в себе". Он также извинился перед матерью за то, что доставлял ей неудобства. Вместе с письмом он оставил 50-долларовую купюру.
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"Я не знаю, куда иду, но со мной все будет хорошо. Я очень сильно тебя люблю", — написал он.
По информации портала, вскоре дом снесли, однако нашедший записку мужчина выложил ее в Facebook. Неожиданно почерк на фотографии узнала женщина, оказавшаяся сестрой автора письма.
"Социальные сети — это фантастика. Без них я никогда бы этого (письма. — Прим. ред.) не увидела", — написала она.
По ее словам, Ричард умер спустя четыре года после написания послания.
Другие пользователи признались в комментариях, что их тронула связанная с письмом история.
"Это душераздирающе. Надеюсь, он разобрался в себе", — написал один из членов местной группы в соцсети.
"Мое сердце разбилось, когда я это прочитала", — заявила подписчица.
"Какая невероятная история!" — восхитился пользователь.
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