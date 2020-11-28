https://ria.ru/20201128/pismo-1586779615.html

Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности

Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности

Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:40

2020-11-28T19:40

2020-11-28T19:59

австралия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia.Как оказалось, письмо было написано в 1986 году. Из него следует, что мужчина принял решение покинуть дом, чтобы "разобраться в себе". Он также извинился перед матерью за то, что доставлял ей неудобства. Вместе с письмом он оставил 50-долларовую купюру."Я не знаю, куда иду, но со мной все будет хорошо. Я очень сильно тебя люблю", — написал он.По информации портала, вскоре дом снесли, однако нашедший записку мужчина выложил ее в Facebook. Неожиданно почерк на фотографии узнала женщина, оказавшаяся сестрой автора письма."Социальные сети — это фантастика. Без них я никогда бы этого (письма. — Прим. ред.) не увидела", — написала она.По ее словам, Ричард умер спустя четыре года после написания послания.Другие пользователи признались в комментариях, что их тронула связанная с письмом история."Это душераздирающе. Надеюсь, он разобрался в себе", — написал один из членов местной группы в соцсети."Мое сердце разбилось, когда я это прочитала", — заявила подписчица."Какая невероятная история!" — восхитился пользователь.

https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

https://ria.ru/20191211/1562278320.html

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