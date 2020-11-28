https://ria.ru/20201128/pismo-1586779615.html
Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности
Мужчина нашел "душераздирающую" записку 30-летней давности
Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:40
2020-11-28T19:40
2020-11-28T19:59
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586775114_0:94:1000:657_1400x0_80_0_0_2813ee5d376609043c128b4616cb52f7.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Житель Австралии арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia.Как оказалось, письмо было написано в 1986 году. Из него следует, что мужчина принял решение покинуть дом, чтобы "разобраться в себе". Он также извинился перед матерью за то, что доставлял ей неудобства. Вместе с письмом он оставил 50-долларовую купюру."Я не знаю, куда иду, но со мной все будет хорошо. Я очень сильно тебя люблю", — написал он.По информации портала, вскоре дом снесли, однако нашедший записку мужчина выложил ее в Facebook. Неожиданно почерк на фотографии узнала женщина, оказавшаяся сестрой автора письма."Социальные сети — это фантастика. Без них я никогда бы этого (письма. — Прим. ред.) не увидела", — написала она.По ее словам, Ричард умер спустя четыре года после написания послания.Другие пользователи признались в комментариях, что их тронула связанная с письмом история."Это душераздирающе. Надеюсь, он разобрался в себе", — написал один из членов местной группы в соцсети."Мое сердце разбилось, когда я это прочитала", — заявила подписчица."Какая невероятная история!" — восхитился пользователь.
https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html
https://ria.ru/20191211/1562278320.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586775114_0:0:1000:750_1400x0_80_0_0_b1d59f6e6a4d02674c27a1449e2ee5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, в мире
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Житель Австралии
арендовал дом и нашел под ковром записку, в которой некий Ричард обращается к своей матери, пишет Daily Mail Australia
.
Как оказалось, письмо было написано в 1986 году. Из него следует, что мужчина принял решение покинуть дом, чтобы "разобраться в себе". Он также извинился перед матерью за то, что доставлял ей неудобства. Вместе с письмом он оставил 50-долларовую купюру.
"Я не знаю, куда иду, но со мной все будет хорошо. Я очень сильно тебя люблю", — написал он.
По информации портала, вскоре дом снесли, однако нашедший записку мужчина выложил ее в Facebook. Неожиданно почерк на фотографии узнала женщина, оказавшаяся сестрой автора письма.
"Социальные сети — это фантастика. Без них я никогда бы этого (письма. — Прим. ред.) не увидела", — написала она.
По ее словам, Ричард умер спустя четыре года после написания послания.
Другие пользователи признались в комментариях, что их тронула связанная с письмом история.
"Это душераздирающе. Надеюсь, он разобрался в себе", — написал один из членов местной группы в соцсети.
"Мое сердце разбилось, когда я это прочитала", — заявила подписчица.
"Какая невероятная история!" — восхитился пользователь.