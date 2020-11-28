https://ria.ru/20201128/peshekhod-1586736037.html

В Челябинске легковушка вылетела на тротуар, шестеро пострадали

В Челябинске легковушка вылетела на тротуар, шестеро пострадали

В Челябинске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:13

2020-11-28T12:13

2020-11-28T15:25

гумвд

toyota land cruiser prado

михаил марченко

renault logan

челябинск

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происшествия

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МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя — РИА Новости. В Челябинске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.Авария произошла в 12:10 на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. Там столкнулись Renault Logan и Toyota Land Cruiser. От удара Renault , за рулем которого был мужчина 1968 года рождения, проломил ограждение и вылетел на тротуар, где находились люди.Первоначально сообщалось о двух пострадавших, позже в горздраве уточнили, что их шесть. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

https://ria.ru/20201128/kuban-1586723647.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, toyota land cruiser prado, михаил марченко, renault logan, челябинск, челябинская область, происшествия