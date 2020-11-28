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В Челябинске легковушка вылетела на тротуар, шестеро пострадали
В Челябинске легковушка вылетела на тротуар, шестеро пострадали
В Челябинске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:13
2020-11-28T12:13
2020-11-28T15:25
гумвд
toyota land cruiser prado
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renault logan
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происшествия
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МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя — РИА Новости. В Челябинске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.Авария произошла в 12:10 на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. Там столкнулись Renault Logan и Toyota Land Cruiser. От удара Renault , за рулем которого был мужчина 1968 года рождения, проломил ограждение и вылетел на тротуар, где находились люди.Первоначально сообщалось о двух пострадавших, позже в горздраве уточнили, что их шесть. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
https://ria.ru/20201128/kuban-1586723647.html
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гумвд, toyota land cruiser prado, михаил марченко, renault logan, челябинск, челябинская область, происшествия