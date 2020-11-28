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Роухани заявил, что убийство иранского ученого не останется без ответа
Роухани заявил, что убийство иранского ученого не останется без ответа
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство иранского физика-ядерщика не останется без ответа. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:38
2020-11-28T10:38
2020-11-28T10:38
убийство иранского физика-ядерщика
хасан роухани
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
евросоюз
иран
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ТЕГЕРАН, 28 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство иранского физика-ядерщика не останется без ответа.Накануне вооруженные люди атаковали ученого Мохсена Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.Минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
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убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, евросоюз, иран, израиль, в мире