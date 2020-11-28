https://ria.ru/20201128/opek-1586714619.html

WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку

WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку

ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T05:12

2020-11-28T05:12

2020-11-28T11:11

россия

цены на нефть

опек

экономика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/opek-1586635879.html

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россия, цены на нефть, опек, экономика