https://ria.ru/20201128/opek-1586714619.html
WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T05:12
2020-11-28T05:12
2020-11-28T11:11
россия
цены на нефть
опек
экономика
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
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россия, цены на нефть, опек, экономика
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ОПЕК
и ее партнеры во главе с Россией
склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.