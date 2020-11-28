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WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T05:12
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россия
цены на нефть
опек
экономика
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
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россия, цены на нефть, опек, экономика

WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку

05:12 28.11.2020 (обновлено: 11:11 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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