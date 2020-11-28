https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса
Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, рассказал "Национальной службе новостей" депутат Госдумы и бывший главный санитарный... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:41
2020-11-28T09:41
2020-11-28T10:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, рассказал "Национальной службе новостей" депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.В группу риска, по его словам входят, не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи."Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", — пояснил он.Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это "серьезная иммунобиологическая операция", к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний."Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше", — подытожил он. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале. Люди из группы риска, по словам министра, могут сделать прививки уже в декабре.Россия зарегистрировала две вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" — она разработана специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ и "ЭпикВакКорона" — ее создал центр "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцины проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах. Вакцина "Спутник V" показала 95-процентную эффективность после после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Для россиян вакцинация "Спутником V" и "ЭпикВакКороной" будет бесплатной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Прививать от коронавируса
нужно группы риска, а не все население России, рассказал "Национальной службе новостей
" депутат Госдумы
и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
.
"Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать", — заявил он.
В группу риска, по его словам входят, не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи.
"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", — пояснил он.
Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это "серьезная иммунобиологическая операция", к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний.
"Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше", — подытожил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко
рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале. Люди из группы риска, по словам министра, могут сделать прививки уже в декабре.
Россия зарегистрировала две вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" — она разработана специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ
и "ЭпикВакКорона" — ее создал центр "Вектор" при Роспотребнадзоре
. Вакцины проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах.
Вакцина "Спутник V" показала 95-процентную эффективность после после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
Для россиян вакцинация "Спутником V" и "ЭпикВакКороной" будет бесплатной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.