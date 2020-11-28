https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html

Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса

Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса

Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, рассказал "Национальной службе новостей" депутат Госдумы и бывший главный санитарный... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T09:41

2020-11-28T09:41

2020-11-28T10:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, рассказал "Национальной службе новостей" депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.В группу риска, по его словам входят, не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи."Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", — пояснил он.Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это "серьезная иммунобиологическая операция", к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний."Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше", — подытожил он. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале. Люди из группы риска, по словам министра, могут сделать прививки уже в декабре.Россия зарегистрировала две вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" — она разработана специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ и "ЭпикВакКорона" — ее создал центр "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцины проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах. Вакцина "Спутник V" показала 95-процентную эффективность после после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Для россиян вакцинация "Спутником V" и "ЭпикВакКороной" будет бесплатной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586715215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество