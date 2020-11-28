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Арабы обвалят нефтяной рынок: сделка ОПЕК+ под ударом
Арабы обвалят нефтяной рынок: сделка ОПЕК+ под ударом
Объединенные Арабские Эмираты догнали по разведанным запасам сырья Россию и разрабатывают еще одно нефтяное месторождение. Это может подтолкнуть их выйти из... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T08:00
2020-11-28T08:14
цены на нефть
опек
оаэ
brent
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Объединенные Арабские Эмираты догнали по разведанным запасам сырья Россию и разрабатывают еще одно нефтяное месторождение. Это может подтолкнуть их выйти из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Раскол картеля чреват очередным обвалом цен на черное золото.Плюс одно нефтяное месторождениеПо предварительной оценке, обнаруженное недавно в эмирате Абу-Даби месторождение содержит два миллиарда баррелей обычной нефти. Таким образом, объем запасов ОАЭ достиг 107 миллиардов "бочек" — как у России к концу прошлого года. Кроме того, в стране открыли залежи нетрадиционной нефти на 22 миллиарда баррелей. Так называют ресурсы в сложных геологических условиях. Это высоковязкое сырье, нефтяные сланцы. Они считаются трудноизвлекаемыми.Сейчас ОАЭ занимают шестое место в мире по запасам сырой нефти. Из семи эмиратов, входящих в государство, львиная доля ресурсов приходится на Абу-Даби — 92 миллиарда баррелей, в Дубае — четыре миллиарда и полтора миллиарда — в Шарджи.В ходе недавнего совещания Высшего совета по нефти с наследным принцем Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном решили увеличить капиталовложения в Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) до 121 миллиарда долларов на пять лет. Крупнейшая государственная энергетическая компания намерена "получить максимум от каждого барреля добытой, переработанной и проданной нефти". Как написал министр энергетики Сухель аль-Мазрузи в твиттере, открытие новых месторождений "способствует укреплению позиции страны как крупного игрока на мировом рынке нефти". По его словам, ADNOC планирует увеличить производственные мощности с четырех миллионов баррелей в сутки до пяти к 2030 году.Когда в ОПЕК согласья нетОднако власти Объединенных Арабских Эмиратов установленные квоты не устроили. По их мнению, распределение несправедливое. В то же время Ливия увеличила добычу до 1,25 миллиона баррелей в сутки. При этом для нее не установлены никакие лимиты.В конце лета Эмираты уже нарушили обязательства по сокращению добычи. Другие участники сделки были этим недовольны, особенно Саудовская Аравия. Напряженность между странами усиливалась, и 19 ноября ОАЭ вовсе пригрозили выйти из сделки в формате ОПЕК+. Открытие новых месторождений может подтолкнуть к такому шагу, отмечает Каленов.На 1 декабря запланировано заседание альянса. Необходимо решить, увеличивать с нового года добычу на два миллиона баррелей в сутки, как планировалось ранее, или взять паузу. Примеру ОАЭ способны последовать другие участники соглашения. В случае развала сделки ОПЕК+ мировой рынок нефти рискует вернуться к мартовской ситуации. Тогда спрос на сырье резко упал, а страны-экспортеры нарастили добычу. В результате цена нефти марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель впервые с 12 мая 2003 года. Повторение весенних событий невыгодно игрокам рынка. Поэтому Саудовская Аравия, Россия и остальные партнеры приложат все усилия, чтобы не допустить выхода ОАЭ. Причем давить будут не столько на Эмираты, сколько на Ливию, подрывающую дисциплину в альянсе. Возможно, ее обяжут ограничить производство. С надеждой на КитайНовости об эффективности вакцин от COVID-19 внушают оптимизм. "Это поможет ускорить восстановление экономической активности не только в Азии, но и в Европе, США, Южной Америке. Такие ожидания медленно, но верно тянут цены на нефть вверх с 9 ноября, когда появилась информация от разработчика вакцины Pfizer. С этого дня Brent подорожала с 39,5 до 48 долларов за баррель", — отмечает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".Однако ограничительные меры в Европе и более чем половине штатов Америки сдерживают радужные настроения. По его словам, открытие новых месторождений в ОАЭ, даже столь масштабных, не повлияет на котировки в ближайшем будущем. Измениться могут лишь ожидания по балансу спроса и предложения к 2050 году. В ОПЕК прогнозируют снижение потребления в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ЕС, США, Канада, Австралия, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и другие) с 41,4 миллиона баррелей в сутки в январе 2020 года до 29,3 миллиона к 2045-му. Однако продолжающийся промышленный рост усилит потребление в Китае с нынешних 12,5 до 15,7 миллиона "бочек" в сутки, в Индии — с 4,7 до 10,7 миллиона. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, ускорение мировой нефтеперерабатывающей индустрии повышает спрос на пластик и топливо в Китае и остальной Азии, где экономика восстанавливается быстрее. Например, в провинции Чжэцзян открылся крупный НПЗ компании Rongsheng Petrochemical. Этот один из четырех новых проектов КНР совокупной мощностью 1,2 миллиона баррелей в день, что эквивалентно нефтепереработке во всей Великобритании.Кроме того, внутренний спрос в самих странах картеля поднимется с 8,4 до 11,3 миллиона баррелей на протяжении ближайших 25 лет. Поэтому глобального падения спроса на нефть не ожидается, несмотря на активное внедрение зеленых технологий и возобновляемых источников энергии на Западе.
https://ria.ru/20201125/neft-1586187116.html
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цены на нефть, опек, оаэ, brent

Арабы обвалят нефтяной рынок: сделка ОПЕК+ под ударом

08:00 28.11.2020 (обновлено: 08:14 28.11.2020)
 
© AFP 2020 / Karim SahibМестный житель на фоне нефтяного терминала в ОАЭ
Местный житель на фоне нефтяного терминала в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AFP 2020 / Karim Sahib
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Объединенные Арабские Эмираты догнали по разведанным запасам сырья Россию и разрабатывают еще одно нефтяное месторождение. Это может подтолкнуть их выйти из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Раскол картеля чреват очередным обвалом цен на черное золото.

Плюс одно нефтяное месторождение

По предварительной оценке, обнаруженное недавно в эмирате Абу-Даби месторождение содержит два миллиарда баррелей обычной нефти. Таким образом, объем запасов ОАЭ достиг 107 миллиардов "бочек" — как у России к концу прошлого года.
Кроме того, в стране открыли залежи нетрадиционной нефти на 22 миллиарда баррелей. Так называют ресурсы в сложных геологических условиях. Это высоковязкое сырье, нефтяные сланцы. Они считаются трудноизвлекаемыми.
Сейчас ОАЭ занимают шестое место в мире по запасам сырой нефти. Из семи эмиратов, входящих в государство, львиная доля ресурсов приходится на Абу-Даби — 92 миллиарда баррелей, в Дубае — четыре миллиарда и полтора миллиарда — в Шарджи.
В ходе недавнего совещания Высшего совета по нефти с наследным принцем Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном решили увеличить капиталовложения в Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) до 121 миллиарда долларов на пять лет. Крупнейшая государственная энергетическая компания намерена "получить максимум от каждого барреля добытой, переработанной и проданной нефти".
© REUTERS / Bahrain News AgencyКороль Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа и принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Абу-Даби
Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа и принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид аль-Нахайян во время встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Bahrain News Agency
Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа и принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Абу-Даби
Как написал министр энергетики Сухель аль-Мазрузи в твиттере, открытие новых месторождений "способствует укреплению позиции страны как крупного игрока на мировом рынке нефти". По его словам, ADNOC планирует увеличить производственные мощности с четырех миллионов баррелей в сутки до пяти к 2030 году.

Когда в ОПЕК согласья нет

"Эмираты стремятся нарастить добычу, несмотря на ограничения ОПЕК. Производство не должно превышать 2,6 миллиона "бочек" в сутки до конца года. Правила действуют в рамках соглашения стран-экспортеров", — отмечает Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Однако власти Объединенных Арабских Эмиратов установленные квоты не устроили. По их мнению, распределение несправедливое. В то же время Ливия увеличила добычу до 1,25 миллиона баррелей в сутки. При этом для нее не установлены никакие лимиты.
В конце лета Эмираты уже нарушили обязательства по сокращению добычи. Другие участники сделки были этим недовольны, особенно Саудовская Аравия. Напряженность между странами усиливалась, и 19 ноября ОАЭ вовсе пригрозили выйти из сделки в формате ОПЕК+. Открытие новых месторождений может подтолкнуть к такому шагу, отмечает Каленов.
© AP Photo / Kamran JebreiliМинистр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазрузи и министр энергетики и нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха во время встречи
Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруей и министра энергетики и нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалиха во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Kamran Jebreili
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазрузи и министр энергетики и нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха во время встречи
На 1 декабря запланировано заседание альянса. Необходимо решить, увеличивать с нового года добычу на два миллиона баррелей в сутки, как планировалось ранее, или взять паузу.

"Встреча может принести серьезные новости. Если Эмираты объявят о выходе, на рынок хлынет их нефть. Нарушится баланс спроса и предложения, а котировки пойдут вниз", — предупреждает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Примеру ОАЭ способны последовать другие участники соглашения. В случае развала сделки ОПЕК+ мировой рынок нефти рискует вернуться к мартовской ситуации. Тогда спрос на сырье резко упал, а страны-экспортеры нарастили добычу. В результате цена нефти марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель впервые с 12 мая 2003 года.
Повторение весенних событий невыгодно игрокам рынка. Поэтому Саудовская Аравия, Россия и остальные партнеры приложат все усилия, чтобы не допустить выхода ОАЭ. Причем давить будут не столько на Эмираты, сколько на Ливию, подрывающую дисциплину в альянсе. Возможно, ее обяжут ограничить производство.
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С надеждой на Китай

Новости об эффективности вакцин от COVID-19 внушают оптимизм. "Это поможет ускорить восстановление экономической активности не только в Азии, но и в Европе, США, Южной Америке. Такие ожидания медленно, но верно тянут цены на нефть вверх с 9 ноября, когда появилась информация от разработчика вакцины Pfizer. С этого дня Brent подорожала с 39,5 до 48 долларов за баррель", — отмечает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".
Однако ограничительные меры в Европе и более чем половине штатов Америки сдерживают радужные настроения.

"Участники торгов понимают, что ниже 40 долларов за баррель цены не опустятся. Хранилища по-прежнему заполнены с избытком. В этих условиях постепенное повышение до 50 или даже 55 долларов реально. Но это, скорее всего, растянется на весь первый квартал 2021 года", — продолжает собеседник агентства.

По его словам, открытие новых месторождений в ОАЭ, даже столь масштабных, не повлияет на котировки в ближайшем будущем. Измениться могут лишь ожидания по балансу спроса и предложения к 2050 году.
В ОПЕК прогнозируют снижение потребления в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ЕС, США, Канада, Австралия, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и другие) с 41,4 миллиона баррелей в сутки в январе 2020 года до 29,3 миллиона к 2045-му. Однако продолжающийся промышленный рост усилит потребление в Китае с нынешних 12,5 до 15,7 миллиона "бочек" в сутки, в Индии — с 4,7 до 10,7 миллиона.
© AP Photo / Andy WongЛюди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине
Люди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Andy Wong
Люди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине
По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, ускорение мировой нефтеперерабатывающей индустрии повышает спрос на пластик и топливо в Китае и остальной Азии, где экономика восстанавливается быстрее. Например, в провинции Чжэцзян открылся крупный НПЗ компании Rongsheng Petrochemical. Этот один из четырех новых проектов КНР совокупной мощностью 1,2 миллиона баррелей в день, что эквивалентно нефтепереработке во всей Великобритании.
Кроме того, внутренний спрос в самих странах картеля поднимется с 8,4 до 11,3 миллиона баррелей на протяжении ближайших 25 лет.
Поэтому глобального падения спроса на нефть не ожидается, несмотря на активное внедрение зеленых технологий и возобновляемых источников энергии на Западе.
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