https://ria.ru/20201128/neft-1586249084.html

Арабы обвалят нефтяной рынок: сделка ОПЕК+ под ударом

Арабы обвалят нефтяной рынок: сделка ОПЕК+ под ударом

Объединенные Арабские Эмираты догнали по разведанным запасам сырья Россию и разрабатывают еще одно нефтяное месторождение. Это может подтолкнуть их выйти из... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Объединенные Арабские Эмираты догнали по разведанным запасам сырья Россию и разрабатывают еще одно нефтяное месторождение. Это может подтолкнуть их выйти из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Раскол картеля чреват очередным обвалом цен на черное золото.Плюс одно нефтяное месторождениеПо предварительной оценке, обнаруженное недавно в эмирате Абу-Даби месторождение содержит два миллиарда баррелей обычной нефти. Таким образом, объем запасов ОАЭ достиг 107 миллиардов "бочек" — как у России к концу прошлого года. Кроме того, в стране открыли залежи нетрадиционной нефти на 22 миллиарда баррелей. Так называют ресурсы в сложных геологических условиях. Это высоковязкое сырье, нефтяные сланцы. Они считаются трудноизвлекаемыми.Сейчас ОАЭ занимают шестое место в мире по запасам сырой нефти. Из семи эмиратов, входящих в государство, львиная доля ресурсов приходится на Абу-Даби — 92 миллиарда баррелей, в Дубае — четыре миллиарда и полтора миллиарда — в Шарджи.В ходе недавнего совещания Высшего совета по нефти с наследным принцем Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном решили увеличить капиталовложения в Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) до 121 миллиарда долларов на пять лет. Крупнейшая государственная энергетическая компания намерена "получить максимум от каждого барреля добытой, переработанной и проданной нефти". Как написал министр энергетики Сухель аль-Мазрузи в твиттере, открытие новых месторождений "способствует укреплению позиции страны как крупного игрока на мировом рынке нефти". По его словам, ADNOC планирует увеличить производственные мощности с четырех миллионов баррелей в сутки до пяти к 2030 году.Когда в ОПЕК согласья нетОднако власти Объединенных Арабских Эмиратов установленные квоты не устроили. По их мнению, распределение несправедливое. В то же время Ливия увеличила добычу до 1,25 миллиона баррелей в сутки. При этом для нее не установлены никакие лимиты.В конце лета Эмираты уже нарушили обязательства по сокращению добычи. Другие участники сделки были этим недовольны, особенно Саудовская Аравия. Напряженность между странами усиливалась, и 19 ноября ОАЭ вовсе пригрозили выйти из сделки в формате ОПЕК+. Открытие новых месторождений может подтолкнуть к такому шагу, отмечает Каленов.На 1 декабря запланировано заседание альянса. Необходимо решить, увеличивать с нового года добычу на два миллиона баррелей в сутки, как планировалось ранее, или взять паузу. Примеру ОАЭ способны последовать другие участники соглашения. В случае развала сделки ОПЕК+ мировой рынок нефти рискует вернуться к мартовской ситуации. Тогда спрос на сырье резко упал, а страны-экспортеры нарастили добычу. В результате цена нефти марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель впервые с 12 мая 2003 года. Повторение весенних событий невыгодно игрокам рынка. Поэтому Саудовская Аравия, Россия и остальные партнеры приложат все усилия, чтобы не допустить выхода ОАЭ. Причем давить будут не столько на Эмираты, сколько на Ливию, подрывающую дисциплину в альянсе. Возможно, ее обяжут ограничить производство. С надеждой на КитайНовости об эффективности вакцин от COVID-19 внушают оптимизм. "Это поможет ускорить восстановление экономической активности не только в Азии, но и в Европе, США, Южной Америке. Такие ожидания медленно, но верно тянут цены на нефть вверх с 9 ноября, когда появилась информация от разработчика вакцины Pfizer. С этого дня Brent подорожала с 39,5 до 48 долларов за баррель", — отмечает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".Однако ограничительные меры в Европе и более чем половине штатов Америки сдерживают радужные настроения. По его словам, открытие новых месторождений в ОАЭ, даже столь масштабных, не повлияет на котировки в ближайшем будущем. Измениться могут лишь ожидания по балансу спроса и предложения к 2050 году. В ОПЕК прогнозируют снижение потребления в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ЕС, США, Канада, Австралия, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и другие) с 41,4 миллиона баррелей в сутки в январе 2020 года до 29,3 миллиона к 2045-му. Однако продолжающийся промышленный рост усилит потребление в Китае с нынешних 12,5 до 15,7 миллиона "бочек" в сутки, в Индии — с 4,7 до 10,7 миллиона. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, ускорение мировой нефтеперерабатывающей индустрии повышает спрос на пластик и топливо в Китае и остальной Азии, где экономика восстанавливается быстрее. Например, в провинции Чжэцзян открылся крупный НПЗ компании Rongsheng Petrochemical. Этот один из четырех новых проектов КНР совокупной мощностью 1,2 миллиона баррелей в день, что эквивалентно нефтепереработке во всей Великобритании.Кроме того, внутренний спрос в самих странах картеля поднимется с 8,4 до 11,3 миллиона баррелей на протяжении ближайших 25 лет. Поэтому глобального падения спроса на нефть не ожидается, несмотря на активное внедрение зеленых технологий и возобновляемых источников энергии на Западе.

https://ria.ru/20201125/neft-1586187116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, оаэ, brent