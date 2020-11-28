https://ria.ru/20201128/musornoe-pyatno-vmesto-barentseva-morya-kak-volontery-spasayut-ekosistemu-1586716461.html

Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему

Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему

Баренцево море рискует стать мусорным пятном.

2020-11-28T07:37

2020-11-28T07:37

2020-11-28T07:37

баренцево море

экология

видео

общество

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Олеся Ильина при биофаке МГУ исследует проблемы пластикового загрязнения водных экосистем. Также она проводит научные морские экспедиции для изучение состояния воды на содержание микропластика и занимается уборкой береговых линий. Выводы неутешительные: если не прекратить производство и потребление одноразовых вещей, никакая утилизация не поможет экосистеме.

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему Баренцево море рискует стать мусорным пятном. Олеся Ильина при биофаке МГУ исследует проблемы пластикового загрязнения водных экосистем. Также она проводит научные морские экспедиции для изучение состояния воды на содержание микропластика и занимается уборкой береговых линий. Выводы неутешительные: если не прекратить производство и потребление одноразовых вещей, никакая утилизация не поможет экосистеме. 2020-11-28T07:37 true PT4M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, баренцево море, экология, видео, общество