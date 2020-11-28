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Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему
Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему
Баренцево море рискует стать мусорным пятном.
2020-11-28T07:37
2020-11-28T07:37
баренцево море
экология
видео
общество
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Олеся Ильина при биофаке МГУ исследует проблемы пластикового загрязнения водных экосистем. Также она проводит научные морские экспедиции для изучение состояния воды на содержание микропластика и занимается уборкой береговых линий. Выводы неутешительные: если не прекратить производство и потребление одноразовых вещей, никакая утилизация не поможет экосистеме.
баренцево море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему
Баренцево море рискует стать мусорным пятном. Олеся Ильина при биофаке МГУ исследует проблемы пластикового загрязнения водных экосистем. Также она проводит научные морские экспедиции для изучение состояния воды на содержание микропластика и занимается уборкой береговых линий. Выводы неутешительные: если не прекратить производство и потребление одноразовых вещей, никакая утилизация не поможет экосистеме.
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60
видео, баренцево море, экология, видео, общество
Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему
Баренцево море рискует стать мусорным пятном.
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Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему

07:37 28.11.2020
 
Читать ria.ru в
Баренцево море рискует стать мусорным пятном.
Олеся Ильина при биофаке МГУ исследует проблемы пластикового загрязнения водных экосистем. Также она проводит научные морские экспедиции для изучение состояния воды на содержание микропластика и занимается уборкой береговых линий. Выводы неутешительные: если не прекратить производство и потребление одноразовых вещей, никакая утилизация не поможет экосистеме.
 
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