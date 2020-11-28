https://ria.ru/20201128/morg-1586725207.html

Мужчина ожил в морге во время бальзамирования

Мужчина ожил в морге во время бальзамирования

В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:08

2020-11-28T10:08

2020-11-28T12:43

кения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150808/85/1508088582_0:235:4500:2766_1400x0_80_0_0_6a4fa08dde7d2551418bd72c30522d26.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart.Питер Киген потерял сознание дома, и семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как его привезли к медикам.Однако, по словам суперинтенданта больницы Гирберта Черуйота, родственники сами сочли Питера мертвым. Врачи просили дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили их в том, что они не торопятся, и сами доставили тело в морг.Работники морга рассказали, что, когда готовили мужчину к бальзамированию, заметили, как он шевелится.После этого мужчину перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать. По словам Питера, он был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.

https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583500189.html

кения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кения, в мире