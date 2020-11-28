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Мужчина ожил в морге во время бальзамирования
Мужчина ожил в морге во время бальзамирования
В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:08
2020-11-28T10:08
2020-11-28T12:43
кения
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart.Питер Киген потерял сознание дома, и семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как его привезли к медикам.Однако, по словам суперинтенданта больницы Гирберта Черуйота, родственники сами сочли Питера мертвым. Врачи просили дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили их в том, что они не торопятся, и сами доставили тело в морг.Работники морга рассказали, что, когда готовили мужчину к бальзамированию, заметили, как он шевелится.После этого мужчину перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать. По словам Питера, он был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.
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кения, в мире
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
В Кении
мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart
.
Питер Киген потерял сознание дома, и семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как его привезли к медикам.
Однако, по словам суперинтенданта больницы Гирберта Черуйота, родственники сами сочли Питера мертвым. Врачи просили дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили их в том, что они не торопятся, и сами доставили тело в морг.
Работники морга рассказали, что, когда готовили мужчину к бальзамированию, заметили, как он шевелится.
После этого мужчину перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать.
По словам Питера, он был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.