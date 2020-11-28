В Госдуме призвали наказать инициаторов продажи марок с Гитлером в Орле
11:36 28.11.2020 (обновлено: 11:46 28.11.2020)
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев осудил продажу марок с Адольфом Гитлером в Орле, назвав это намеренной акцией неуважения к памяти миллионов погибших в Великой Отечественной войне и вопиющим фактом нарушения законодательства о запрете пропаганды нацизма.
Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Гитлера. СУСК России по региону выясняет все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, марки с изображением Гитлера продавались в киосках "Орелсоюзпечать" по 290 рублей. Многих горожан продажа таких марок возмутила, тем более, что Орел во время войны почти два года находился в оккупации.
"Это вопиющий факт нарушения законодательства о запрете на пропаганду и реабилитацию нацизма. Инициаторы акции должны понести наказание по всей строгости уголовного законодательства. Следует проверить и общественную организацию, которая ведёт просветительскую деятельность, называя ее "патриотической", а на самом деле пропагандирует нацистских преступников", - сказал Газзаев РИА Новости.
Он подчеркнул, что факт выпуска и продажи таких марок можно рассматривать как намеренную акцию против исторической памяти. Парламентарий напомнил, что в обновлённой Конституции России была закреплена норма о защите исторической правды. На этих основаниях должно и вестись патриотическое воспитание молодежи, добавил депутат.
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"Примером стал бы выпуск марок с портретами героев Великой Отечественной войны, наших выдающихся полководцев разных национальностей - Жукова, Рокоссовского, Баграмяна, Конева - героев, которые изгнали из страны захватчиков-фашистов, освободили сотни городов Европы, пресекли ужасы уничтожения людей в печах концлагерей", - считает Газзаев.
"Комитет по делам национальностей и впредь будет поддерживать все законодательные инициативы, которые сегодня находятся на рассмотрении Государственной Думы и направлены на противодействие реабилитации нацизма", - подытожил глава комитета.