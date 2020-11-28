https://ria.ru/20201128/marka-1586732928.html

В Госдуме призвали наказать инициаторов продажи марок с Гитлером в Орле

В Госдуме призвали наказать инициаторов продажи марок с Гитлером в Орле

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев осудил продажу марок с Адольфом Гитлером в Орле, назвав это намеренной акцией неуважения к... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:36

2020-11-28T11:36

2020-11-28T11:46

юрий конев

валерий газзаев

европа

адольф гитлер

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев осудил продажу марок с Адольфом Гитлером в Орле, назвав это намеренной акцией неуважения к памяти миллионов погибших в Великой Отечественной войне и вопиющим фактом нарушения законодательства о запрете пропаганды нацизма.Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Гитлера. СУСК России по региону выясняет все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, марки с изображением Гитлера продавались в киосках "Орелсоюзпечать" по 290 рублей. Многих горожан продажа таких марок возмутила, тем более, что Орел во время войны почти два года находился в оккупации.Он подчеркнул, что факт выпуска и продажи таких марок можно рассматривать как намеренную акцию против исторической памяти. Парламентарий напомнил, что в обновлённой Конституции России была закреплена норма о защите исторической правды. На этих основаниях должно и вестись патриотическое воспитание молодежи, добавил депутат."Примером стал бы выпуск марок с портретами героев Великой Отечественной войны, наших выдающихся полководцев разных национальностей - Жукова, Рокоссовского, Баграмяна, Конева - героев, которые изгнали из страны захватчиков-фашистов, освободили сотни городов Европы, пресекли ужасы уничтожения людей в печах концлагерей", - считает Газзаев.

https://ria.ru/20201120/neonatsizm-1585461762.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/gitler-1581206116.html

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юрий конев, валерий газзаев, европа, адольф гитлер, общество