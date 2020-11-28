https://ria.ru/20201128/london-1586777364.html

В Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста

В Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста

Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила Столичная полиция РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:22

2020-11-28T19:22

2020-11-28T22:39

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

великобритания

лондон

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586758348_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4d1a3182b06667d6421cdc8920fa51cc.jpg

ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила Столичная полиция Лондона.В демонстрации приняли участие несколько сотен человек, некоторые проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции.Демонстрации "COVID-диссидентов" проходят в Великобритании регулярно, но не носят столь массового характера, как в других странах Европы. Это, по всей видимости, связано с тем, что ограничения в Соединенном Королевстве гораздо мягче, чем в других странах.В ходе акции протеста в начале ноября полиция задержала 190 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

лондон

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, лондон, европа, в мире