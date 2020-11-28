Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/london-1586777364.html
В Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста
В Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста
Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила Столичная полиция РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:22
2020-11-28T22:39
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
великобритания
лондон
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586758348_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4d1a3182b06667d6421cdc8920fa51cc.jpg
ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила Столичная полиция Лондона.В демонстрации приняли участие несколько сотен человек, некоторые проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции.Демонстрации "COVID-диссидентов" проходят в Великобритании регулярно, но не носят столь массового характера, как в других странах Европы. Это, по всей видимости, связано с тем, что ограничения в Соединенном Королевстве гораздо мягче, чем в других странах.В ходе акции протеста в начале ноября полиция задержала 190 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
великобритания
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586758348_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_f8772172acd3467e9b076a0689955c03.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, великобритания, лондон, европа, в мире

В Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста

19:22 28.11.2020 (обновлено: 22:39 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
Полиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила Столичная полиция Лондона.

"Задержания произведены за различные правонарушения, в том числе нарушение введенных в связи с коронавирусом правил, нападение на офицера полиции и владение наркотиками", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении.

В демонстрации приняли участие несколько сотен человек, некоторые проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции.
Демонстрации "COVID-диссидентов" проходят в Великобритании регулярно, но не носят столь массового характера, как в других странах Европы. Это, по всей видимости, связано с тем, что ограничения в Соединенном Королевстве гораздо мягче, чем в других странах.
В ходе акции протеста в начале ноября полиция задержала 190 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
03:00На украинскую журналистку напали в прямом эфире
Лента новостейМолния