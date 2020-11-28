В Лондоне задержали более 150 человек на акции протеста
19:22 28.11.2020 (обновлено: 22:39 28.11.2020)
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила Столичная полиция Лондона.
"Задержания произведены за различные правонарушения, в том числе нарушение введенных в связи с коронавирусом правил, нападение на офицера полиции и владение наркотиками", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении.
New round of anti-lockdown protest hits #London, #UK— Ruptly (@Ruptly) November 28, 2020
LIVE: https://t.co/vnCP0qrlPx pic.twitter.com/4DbmBdbiCR
В демонстрации приняли участие несколько сотен человек, некоторые проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции.
Демонстрации "COVID-диссидентов" проходят в Великобритании регулярно, но не носят столь массового характера, как в других странах Европы. Это, по всей видимости, связано с тем, что ограничения в Соединенном Королевстве гораздо мягче, чем в других странах.
В ходе акции протеста в начале ноября полиция задержала 190 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.