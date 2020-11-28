https://ria.ru/20201128/kudrin-1586759394.html

Кудрин допустил рост безработицы в России во вторую волну коронавируса

Кудрин допустил рост безработицы в России во вторую волну коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, не исключил, что в России вырастет безработица во вторую волну коронавируса. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:28

2020-11-28T16:28

2020-11-28T16:28

алексей кудрин

общероссийский народный фронт

экономика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, не исключил, что в России вырастет безработица во вторую волну коронавируса.Он напомнил, что ранее прогнозировал средний уровень безработицы в 2020 году в районе восьми процентов, в крайнем случае — десять процентов, но, благодаря действиям властей, его прогнозы не сбылись. "Сейчас безработица чуть ниже семи процентов, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась", — добавил он.Кудрин пояснил, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу, которые дали результат.По мнению главы Счетной палаты, в России властям легче вводить эпидемиологические ограничения, так как запрос общества на соцподдержку и помощь выше, чем на свободу."Хотелось бы, чтобы это было временно, но у нас не всегда так получается", — добавил он.Также Кудрин спрогнозировал уровень спада российской экономики по итогам 2020 года.Он пояснил, что, как экономист, видит главную проблему в том, что уровень жизни в стране за пять лет упал примерно на десять процентов, и "за этот год падение будет снова очень высоким".Кудрин добавил, что количество бедных за год увеличится примерно на миллион человек, государство должно сфокусироваться на тех, кому нужна поддержка.

https://ria.ru/20201121/putin-g20-1585693991.html

https://ria.ru/20201028/bednost-1581957826.html

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алексей кудрин, общероссийский народный фронт, экономика