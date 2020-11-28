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Кудрин допустил рост безработицы в России во вторую волну коронавируса
Кудрин допустил рост безработицы в России во вторую волну коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, не исключил, что в России вырастет безработица во вторую волну коронавируса. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:28
2020-11-28T16:28
алексей кудрин
общероссийский народный фронт
экономика
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, не исключил, что в России вырастет безработица во вторую волну коронавируса.Он напомнил, что ранее прогнозировал средний уровень безработицы в 2020 году в районе восьми процентов, в крайнем случае — десять процентов, но, благодаря действиям властей, его прогнозы не сбылись. "Сейчас безработица чуть ниже семи процентов, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась", — добавил он.Кудрин пояснил, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу, которые дали результат.По мнению главы Счетной палаты, в России властям легче вводить эпидемиологические ограничения, так как запрос общества на соцподдержку и помощь выше, чем на свободу."Хотелось бы, чтобы это было временно, но у нас не всегда так получается", — добавил он.Также Кудрин спрогнозировал уровень спада российской экономики по итогам 2020 года.Он пояснил, что, как экономист, видит главную проблему в том, что уровень жизни в стране за пять лет упал примерно на десять процентов, и "за этот год падение будет снова очень высоким".Кудрин добавил, что количество бедных за год увеличится примерно на миллион человек, государство должно сфокусироваться на тех, кому нужна поддержка.
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алексей кудрин, общероссийский народный фронт, экономика

Кудрин допустил рост безработицы в России во вторую волну коронавируса

16:28 28.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, не исключил, что в России вырастет безработица во вторую волну коронавируса.
Он напомнил, что ранее прогнозировал средний уровень безработицы в 2020 году в районе восьми процентов, в крайнем случае — десять процентов, но, благодаря действиям властей, его прогнозы не сбылись.
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"Сейчас безработица чуть ниже семи процентов, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась", — добавил он.
Кудрин пояснил, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу, которые дали результат.
"К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне", — подчеркнул он.
По мнению главы Счетной палаты, в России властям легче вводить эпидемиологические ограничения, так как запрос общества на соцподдержку и помощь выше, чем на свободу.
"Хотелось бы, чтобы это было временно, но у нас не всегда так получается", — добавил он.
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Также Кудрин спрогнозировал уровень спада российской экономики по итогам 2020 года.
"Европейская экономика на восемь процентов примерно, даже почти на девять, упадет, Великобритания — на одиннадцать процентов. Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9 процента ВВП. Я думаю, больше четырех процентов будет, даже 4,5 процента".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации
Алексей Кудрин
Он пояснил, что, как экономист, видит главную проблему в том, что уровень жизни в стране за пять лет упал примерно на десять процентов, и "за этот год падение будет снова очень высоким".
Кудрин добавил, что количество бедных за год увеличится примерно на миллион человек, государство должно сфокусироваться на тех, кому нужна поддержка.
 
Алексей КудринОбщероссийский народный фронтЭкономика
 
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