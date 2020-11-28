https://ria.ru/20201128/kudrin-1586747407.html
Кудрин рассказал, на каком уровне находится безработица в России
Кудрин рассказал, на каком уровне находится безработица в России
Безработица в России пока находится на умеренном уровне благодаря действиям властей, но вторая волна пандемии может ускорить ее рост и в этом случае... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:10
2020-11-28T14:10
2020-11-28T14:10
алексей кудрин
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Безработица в России пока находится на умеренном уровне благодаря действиям властей, но вторая волна пандемии может ускорить ее рост и в этом случае правительству, возможно, придется принимать дополнительные меры поддержки бизнеса, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Мои прогнозы не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица в среднем (в 2020 году - ред.) будет около 8% и в крайнем - до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась", - сказал Кудрин журналистам.По его словам, уровень безработицы в России сейчас существенно выше, чем он был до пандемии, но проблема оказалась не такой острой, как ожидалось.Он напомнил, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу для сохранения рабочих мест. "Эти меры дали свой результат", - сказал Кудрин.Он напомнил, что часть принятых ранее мер по поддержке бизнеса были продлены на следующий год. "Вторая волна в самом разгаре, мы даже еще не прошли пик суточного числа заболеваний", - подчеркнул глава Счетной палаты. Он не исключил, что в связи с этим властям, возможно, придется принимать и дополнительные меры поддержки.
https://ria.ru/20201121/putin-g20-1585693991.html
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алексей кудрин, экономика
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Безработица в России пока находится на умеренном уровне благодаря действиям властей, но вторая волна пандемии может ускорить ее рост и в этом случае правительству, возможно, придется принимать дополнительные меры поддержки бизнеса, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
.
"Мои прогнозы не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица в среднем (в 2020 году - ред.) будет около 8% и в крайнем - до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась", - сказал Кудрин журналистам.
"К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне", - добавил он.
По его словам, уровень безработицы в России сейчас существенно выше, чем он был до пандемии, но проблема оказалась не такой острой, как ожидалось.
Он напомнил, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу для сохранения рабочих мест. "Эти меры дали свой результат", - сказал Кудрин.
Он напомнил, что часть принятых ранее мер по поддержке бизнеса были продлены на следующий год. "Вторая волна в самом разгаре, мы даже еще не прошли пик суточного числа заболеваний", - подчеркнул глава Счетной палаты. Он не исключил, что в связи с этим властям, возможно, придется принимать и дополнительные меры поддержки.