https://ria.ru/20201128/kudrin-1586746873.html
Кудрин раскритиковал депутатские законопроекты о просвещении
Кудрин раскритиковал депутатские законопроекты о просвещении
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, раскритиковал инициативы депутатов Госдумы по законодательству об иностранных... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:05
2020-11-28T14:05
2020-11-28T14:43
алексей кудрин
общероссийский народный фронт
госдума рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, раскритиковал инициативы депутатов Госдумы по законодательству об иностранных агентах и закон о просвещении.По его словам, проблема чрезмерного регулирования государством различных сфер жизни под предлогом безопасности сейчас встаёт в полный рост.Он отметил, что гражданское общество "встряхнулось" благодаря пандемии - стали помогать друг другу, стали стихийно появляться платформы и фонды, которые занимаются решением тех или иных социальных проблем. И создание искусственных ограничений здесь может принести больше вреда, отметил глава Счетной палаты."Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь - вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием", - сказал Кудрин.Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому физическое лицо в РФ может быть признано иноагентом, а также законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.Помимо этого Комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как заявил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.
https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html
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алексей кудрин, общероссийский народный фронт, госдума рф, андрей климов, общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
, выступая на гражданском форуме ОНФ
, раскритиковал инициативы депутатов Госдумы
по законодательству об иностранных агентах и закон о просвещении.
"Со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране. В том числе и последние наши идеи депутатов и законодателей по ограничению просветительской деятельности, ее контролю и регулированию, по новым поправкам по иностранным агентам", - сказал Кудрин.
По его словам, проблема чрезмерного регулирования государством различных сфер жизни под предлогом безопасности сейчас встаёт в полный рост.
Он отметил, что гражданское общество "встряхнулось" благодаря пандемии - стали помогать друг другу, стали стихийно появляться платформы и фонды, которые занимаются решением тех или иных социальных проблем. И создание искусственных ограничений здесь может принести больше вреда, отметил глава Счетной палаты.
"Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь - вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием", - сказал Кудрин.
"Самое опасное сейчас - создавать эти барьеры, на что претендует закон так называемый о просвещении. Я занимаюсь образованием и просвещением всю свою жизнь и не понимаю, о чем там может идти речь, как мы будем определять, что является пропагандой, а что нет. Даже у этого понятия нет строгих очертаний", - сказал Кудрин.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому физическое лицо в РФ может быть признано иноагентом, а также законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.
Помимо этого Комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как заявил глава комиссии Андрей Климов
, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.