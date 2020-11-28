https://ria.ru/20201128/kudrin-1586746873.html

Кудрин раскритиковал депутатские законопроекты о просвещении

Кудрин раскритиковал депутатские законопроекты о просвещении

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, раскритиковал инициативы депутатов Госдумы по законодательству об иностранных... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:05

2020-11-28T14:05

2020-11-28T14:43

алексей кудрин

общероссийский народный фронт

госдума рф

андрей климов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750697_0:230:3020:1929_1400x0_80_0_0_fe987a47910f983f0ffd66b30356c290.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на гражданском форуме ОНФ, раскритиковал инициативы депутатов Госдумы по законодательству об иностранных агентах и закон о просвещении.По его словам, проблема чрезмерного регулирования государством различных сфер жизни под предлогом безопасности сейчас встаёт в полный рост.Он отметил, что гражданское общество "встряхнулось" благодаря пандемии - стали помогать друг другу, стали стихийно появляться платформы и фонды, которые занимаются решением тех или иных социальных проблем. И создание искусственных ограничений здесь может принести больше вреда, отметил глава Счетной палаты."Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь - вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием", - сказал Кудрин.Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому физическое лицо в РФ может быть признано иноагентом, а также законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте также содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политической деятельности.Помимо этого Комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как заявил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.

https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html

https://ria.ru/20201123/shtraf-1585978538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, общероссийский народный фронт, госдума рф, андрей климов, общество