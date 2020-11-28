https://ria.ru/20201128/kudrin-1586728870.html

Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5% по итогам года

Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5% по итогам года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5 процента по итогам года. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:50

2020-11-28T10:50

2020-11-28T15:02

алексей кудрин

экономика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5 процента по итогам года.По словам Кудрина, для него как экономиста проблема заключается в том, что за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на десять процентов и в этом году падение будет снова очень высоким.Он отметил, что во втором квартале уровень жизни россиян снизился на более чем восемь процентов, а в третьем — на 4,5."У нас на миллион примерно прирастет количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", — подчеркнул глава Счетной палаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kovid-1586158700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, экономика