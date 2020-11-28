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Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5% по итогам года
Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5% по итогам года
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5 процента по итогам года. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:50
2020-11-28T15:02
алексей кудрин
экономика
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5 процента по итогам года.По словам Кудрина, для него как экономиста проблема заключается в том, что за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на десять процентов и в этом году падение будет снова очень высоким.Он отметил, что во втором квартале уровень жизни россиян снизился на более чем восемь процентов, а в третьем — на 4,5."У нас на миллион примерно прирастет количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", — подчеркнул глава Счетной палаты.
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алексей кудрин, экономика

Кудрин спрогнозировал спад российской экономики до 4,5% по итогам года

10:50 28.11.2020 (обновлено: 15:02 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5 процента по итогам года.

"Европейская экономика на восемь процентов примерно, даже почти на девять процентов упадет, Великобритания — на 11 процентов. Мы, как официальная статистика говорит, — 3,9 процента ВВП будет падение. Я думаю, больше четырех процентов будет, даже четыре с половиной", — сказал он на гражданском форуме ОНФ.

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По словам Кудрина, для него как экономиста проблема заключается в том, что за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на десять процентов и в этом году падение будет снова очень высоким.
Он отметил, что во втором квартале уровень жизни россиян снизился на более чем восемь процентов, а в третьем — на 4,5.
"У нас на миллион примерно прирастет количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", — подчеркнул глава Счетной палаты.
 
Алексей КудринЭкономика
 
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