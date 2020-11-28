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В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова
В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева заявил, РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:50
2020-11-28T16:29
константин елисеев
джо байден
европа
республика крым
сша
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева заявил, что в Киеве напрасно уповают на США в вопросе возвращения контроля над полуостровом.Ранее Елисеев в эфире телеканала "Прямой" сказал, что Украине следует улучшить сотрудничество с США и развивать связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию и помог "вернуть" Крым.По его словам, киевские политики продолжают спекулировать на крымской теме, пытаясь заработать себе политический и не только капитал."Эта тенденция хоть и идет на спад, но будет продолжаться, пока за подобные идеи будет кто-то платить, а для самой бедной страны Европы, Украины, вопрос заработка любой ценой — основной", — сказал собеседник агентства.
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константин елисеев, джо байден, европа, республика крым, сша, украина, в мире

В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова

11:50 28.11.2020 (обновлено: 16:29 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Общественной организации "Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым" Роман Чегринец
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева заявил, что в Киеве напрасно уповают на США в вопросе возвращения контроля над полуостровом.
Ранее Елисеев в эфире телеканала "Прямой" сказал, что Украине следует улучшить сотрудничество с США и развивать связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию и помог "вернуть" Крым.

"Бесконечный плач Ярославны о виртуальном "возвращении Крыма" — беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно, может, и выпросить какой-то грантик под это дело. Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и это понятно всем: и на Украине, и в США, и в любой другой стране. Так что киевским властям не стоит уповать на США и тешить себя призрачными иллюзиями. Никто не сможет заставить крымчан изменить свой выбор жить на своей исторической родине в России", — сообщил РИА Новости Чегринец.

По его словам, киевские политики продолжают спекулировать на крымской теме, пытаясь заработать себе политический и не только капитал.
"Эта тенденция хоть и идет на спад, но будет продолжаться, пока за подобные идеи будет кто-то платить, а для самой бедной страны Европы, Украины, вопрос заработка любой ценой — основной", — сказал собеседник агентства.
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Константин ЕлисеевДжо БайденЕвропаРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
 
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