В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова
11:50 28.11.2020 (обновлено: 16:29 28.11.2020)
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Общественной организации "Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым" Роман Чегринец
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева заявил, что в Киеве напрасно уповают на США в вопросе возвращения контроля над полуостровом.
Ранее Елисеев в эфире телеканала "Прямой" сказал, что Украине следует улучшить сотрудничество с США и развивать связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию и помог "вернуть" Крым.
"Бесконечный плач Ярославны о виртуальном "возвращении Крыма" — беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно, может, и выпросить какой-то грантик под это дело. Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и это понятно всем: и на Украине, и в США, и в любой другой стране. Так что киевским властям не стоит уповать на США и тешить себя призрачными иллюзиями. Никто не сможет заставить крымчан изменить свой выбор жить на своей исторической родине в России", — сообщил РИА Новости Чегринец.
По его словам, киевские политики продолжают спекулировать на крымской теме, пытаясь заработать себе политический и не только капитал.
"Эта тенденция хоть и идет на спад, но будет продолжаться, пока за подобные идеи будет кто-то платить, а для самой бедной страны Европы, Украины, вопрос заработка любой ценой — основной", — сказал собеседник агентства.
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