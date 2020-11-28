https://ria.ru/20201128/krym-1586734615.html

В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова

В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева заявил, РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:50

2020-11-28T11:50

2020-11-28T16:29

константин елисеев

джо байден

европа

республика крым

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566866229_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d13f03f371dffcab596ec09bee52fab7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева заявил, что в Киеве напрасно уповают на США в вопросе возвращения контроля над полуостровом.Ранее Елисеев в эфире телеканала "Прямой" сказал, что Украине следует улучшить сотрудничество с США и развивать связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию и помог "вернуть" Крым.По его словам, киевские политики продолжают спекулировать на крымской теме, пытаясь заработать себе политический и не только капитал."Эта тенденция хоть и идет на спад, но будет продолжаться, пока за подобные идеи будет кто-то платить, а для самой бедной страны Европы, Украины, вопрос заработка любой ценой — основной", — сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/krym-1585426487.html

европа

республика крым

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин елисеев, джо байден, европа, республика крым, сша, украина, в мире