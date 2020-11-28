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Рекордные 747 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Рекордные 747 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T20:19

2020-11-28T20:19

2020-11-28T20:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

южная америка

европа

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 405 тысяч) и в Европе (более 236 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная америка

европа

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире