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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/kovid-1586782575.html
Рекордные 747 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Рекордные 747 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:19
2020-11-28T20:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 405 тысяч) и в Европе (более 236 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южная америка
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коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире

Рекордные 747 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

20:19 28.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредупреждение о необходимости надеть маску, наклеенное на стойку регистрации в международном аэропорту Волгограда
Предупреждение о необходимости надеть маску, наклеенное на стойку регистрации в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 405 тысяч) и в Европе (более 236 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
 
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