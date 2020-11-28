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https://ria.ru/20201128/kosmos-1586713467.html
В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
Новую российскую орбитальную станцию предлагается развернуть на такой орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T04:08
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новую российскую орбитальную станцию предлагается развернуть на такой орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой. Об этом говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных в Совет РАН по космосу (имеются в распоряжении РИА Новости).Так, возможны два вида наклонения — 72 и 98 градусов, причем второй вариант выдвигается впервые. Наклонение в 72 градуса даст возможность наблюдать за поверхностью Земли до широты около 80 градусов, сюда попадает и Северный морской путь. При 98 градусах возможен полный обзор Земли.Как пояснил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, при наклонении 98 градусов со станции будут полностью видны полярные области. При этом, по его словам, для мониторинга арктических территорий вполне достаточно спутников массой 15 килограммов. "Это будет мировой хайп. На такие наклонения еще никто не пускал станции. Такие орбиты нужны для наблюдения Земли. Они удобны, потому что Солнце находится постоянно под определенным углом, это называется солнечно-синхронная орбита, и аппаратура для съемки настраивается один раз", — сказал ученый.В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что по конструкции новая станция будет похожа на орбитальную станцию "Мир". Ее составят как минимум пять модулей, в том числе коммерческий модуль для размещения четырех туристов. Там будут два больших иллюминатора и доступ к Wi-Fi. Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, предусматривается регулярная пристыковка к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/peskov-1586081362.html
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россия, земля, космос - риа наука

В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции

04:08 28.11.2020 (обновлено: 11:36 28.11.2020)
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новую российскую орбитальную станцию предлагается развернуть на такой орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой. Об этом говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных в Совет РАН по космосу (имеются в распоряжении РИА Новости).
Так, возможны два вида наклонения — 72 и 98 градусов, причем второй вариант выдвигается впервые. Наклонение в 72 градуса даст возможность наблюдать за поверхностью Земли до широты около 80 градусов, сюда попадает и Северный морской путь. При 98 градусах возможен полный обзор Земли.
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Как пояснил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, при наклонении 98 градусов со станции будут полностью видны полярные области. При этом, по его словам, для мониторинга арктических территорий вполне достаточно спутников массой 15 килограммов.
"Это будет мировой хайп. На такие наклонения еще никто не пускал станции. Такие орбиты нужны для наблюдения Земли. Они удобны, потому что Солнце находится постоянно под определенным углом, это называется солнечно-синхронная орбита, и аппаратура для съемки настраивается один раз", — сказал ученый.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что по конструкции новая станция будет похожа на орбитальную станцию "Мир". Ее составят как минимум пять модулей, в том числе коммерческий модуль для размещения четырех туристов. Там будут два больших иллюминатора и доступ к Wi-Fi.
Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, предусматривается регулярная пристыковка к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.
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