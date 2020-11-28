https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586727272.html

В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:32

2020-11-28T10:32

2020-11-28T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО — 28, Чукотском АО — 10, Ненецком АО — 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586658305.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество