https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586727272.html
В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:32
2020-11-28T10:32
2020-11-28T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО — 28, Чукотском АО — 10, Ненецком АО — 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586658305.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество