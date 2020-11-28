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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586727272.html
В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:32
2020-11-28T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО — 28, Чукотском АО — 10, Ненецком АО — 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 7320 новых случаев COVID-19

10:32 28.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе
Медсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7320, Санкт-Петербурге — 3695, Подмосковье — 1065, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 7320, Санкт-Петербург - 3695, Московская область - 1065", - говорится в сообщении.
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Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО — 28, Чукотском АО — 10, Ненецком АО — 2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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