https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586715215.html

Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса

Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T06:21

2020-11-28T06:21

2020-11-28T08:49

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.У многих переболевших COVID-19, как напомнил эксперт, наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких."Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил Жемчугов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, общество