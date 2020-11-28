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Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T06:21
2020-11-28T06:21
2020-11-28T08:49
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.У многих переболевших COVID-19, как напомнил эксперт, наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких."Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил Жемчугов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим коронавирусом
заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.
"У каждого человека программу реабилитации после коронавируса надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы — это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", — рассказал Жемчугов.
У многих переболевших COVID-19, как напомнил эксперт, наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких.
"Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил Жемчугов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.