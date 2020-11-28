https://ria.ru/20201128/kompleks-1586719418.html

Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России

Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России

Военные эксперты, опрошенные РИА Новости, разошлись в оценке актуальности для России стратегических железнодорожных ракетных комплексов, аналогичных "Молодцу",... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:58

2020-11-28T08:58

2020-11-28T16:35

виктор мураховский

игорь коротченко

ссср

сша

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Военные эксперты, опрошенные РИА Новости, разошлись в оценке актуальности для России стратегических железнодорожных ракетных комплексов, аналогичных "Молодцу", принятому на вооружение ровно 31 год назад.Согласно информации на сайте Минобороны России, боевой железнодорожный ракетный комплекс РТ-23УТТХ "Молодец" был разработан в первой половине 80-х годов, прошел летные испытания с 1985 по 1987 год. Двадцатого октября 1987 года на боевое дежурство встал первый полк, а весь комплекс был принят на вооружение 28 ноября 1989 года.В состав входили семь вагонов командного модуля, три трехвагонных пусковых модуля, вагон-цистерна с запасами горюче-смазочных материалов и два тепловоза. Запускать ракеты можно было с любой точки маршрута.Летом 2005 года последний такой поезд был выведен из состава ракетных войск стратегического назначения.Другое времяКак отметил российский военный эксперт Виктор Мураховский, "Молодец" создавался в эпоху глобального противостояния стратегических ядерных вооружений СССР и США. Тогда у каждой страны было гораздо больше боеголовок (сейчас их число ограничено договором СНВ-III), а ракеты были более уязвимы, чем современные носители.Эксперт напомнил, что сейчас в России появились новые средства, такие, например, как крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон", тоже на ядерном движении. Они гарантируют ответный удар в любой обстановке, уверен Мураховский.Эксплуатация железнодорожных комплексов "Молодец", по его словам, была сопряжена с рядом трудностей. При движении ракетного поезда нужно было находить возможность включить его в трафик пассажирских и грузовых составов. Кроме того, курсирование поездов с ядерными зарядами попросту было небезопасно. Истории известны железнодорожные катастрофы с десятками и сотнями жертв, причем без каких-либо боеголовок.Однозначный ответДругой российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, напротив, считает, что создание боевого железнодорожного ракетного комплекса нового поколения чрезвычайно актуально, особенно сейчас, когда США "фактически выходят из СНВ-III".Эксперт отметил, что твердотопливная ракета для нового БЖРК уже отработана и в значительной степени унифицирована со всем модельным рядом выпускаемых в России ракет стратегического класса на твердом топливе. Поэтому российская промышленность способна в кратчайшие сроки реализовать данный проект, уверен Коротченко.Эксперт пояснил, что неотразимость и эффективность удара БЖРК будет страховать Россию от любых теоретически возможных фактов проявления такой агрессии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/germaniya-1586309188.html

https://ria.ru/20201127/tsirkon-1586653552.html

ссср

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мураховский, игорь коротченко, ссср, сша, безопасность