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В Китае запустили атомный реактор на основе технологии "Хуалун-1"
В Китае запустили атомный реактор на основе технологии "Хуалун-1"
Первый атомный энергоблок с реактором, созданным на основе технологии "Хуалун-1", 27 ноября начал вырабатывать электроэнергию, сообщили в Китайской национальной РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:33
2020-11-28T11:33
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый атомный энергоблок с реактором, созданным на основе технологии "Хуалун-1", 27 ноября начал вырабатывать электроэнергию, сообщили в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).Реактор энергоблока номер пять на Фуцинской АЭС в провинции Фуцзянь на востоке Китая, который был создан на основе технологии реактора третьего поколения отечественной разработки "Хуалун-1", в 00:41 пятницы был успешно подключен к сети, говорится в заявлении CNNC.
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фуцзянь, москва, китай, в мире

В Китае запустили атомный реактор на основе технологии "Хуалун-1"

11:33 28.11.2020
 
© Фото : департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"Встреча гендиректора Росатома Сергея Кириенко и главы CNNC Цянь Чжиминя
Встреча гендиректора Росатома Сергея Кириенко и главы CNNC Цянь Чжиминя - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый атомный энергоблок с реактором, созданным на основе технологии "Хуалун-1", 27 ноября начал вырабатывать электроэнергию, сообщили в Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).
Реактор энергоблока номер пять на Фуцинской АЭС в провинции Фуцзянь на востоке Китая, который был создан на основе технологии реактора третьего поколения отечественной разработки "Хуалун-1", в 00:41 пятницы был успешно подключен к сети, говорится в заявлении CNNC.
 
Россия-Китай: ГлавноеФуцзяньМоскваКитайВ мире
 
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