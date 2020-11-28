https://ria.ru/20201128/katok-1586781823.html

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. На торжественном открытии гостям представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила" при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, а олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для гостей ГУМ-Катка.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов, каток будет работать до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде. По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.График работы и ценыКаток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 29 ноября года до 1 марта. Первые три утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно.На все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) - 300 рублей. Также предусмотрен бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники - 300 рублей. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский - 400.В праздничные дни с 26 декабря по 10 января в будние дни взрослый билет на первые три сеанса будет стоит 500 рублей, остальные - 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей, детский билет будет стоить 400 рублей.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка в 2020 году.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

https://ria.ru/20201120/elka-1585607507.html

https://ria.ru/20201119/ukrasheniya-1585321314.html

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В Москве на Красной площади прошло торжественное открытие катка На Красной площади прошло торжественное открытие ГУМ-катка 2020-11-28T20:10 true PT0M22S

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россия, татьяна навка, гум, москва, общество