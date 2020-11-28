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В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка
В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка
Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020
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россия
татьяна навка
гум
москва
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. На торжественном открытии гостям представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила" при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, а олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для гостей ГУМ-Катка.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов, каток будет работать до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде. По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.График работы и ценыКаток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 29 ноября года до 1 марта. Первые три утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно.На все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) - 300 рублей. Также предусмотрен бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники - 300 рублей. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский - 400.В праздничные дни с 26 декабря по 10 января в будние дни взрослый билет на первые три сеанса будет стоит 500 рублей, остальные - 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей, детский билет будет стоить 400 рублей.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка в 2020 году.
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В Москве на Красной площади прошло торжественное открытие катка
На Красной площади прошло торжественное открытие ГУМ-катка
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россия, татьяна навка, гум, москва, общество

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

20:10 28.11.2020 (обновлено: 21:15 28.11.2020)
 
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, вся наша большая команда ледового шоу Татьяна Навки и Петра Чернышова... Уже четвертый год мы здесь, на этом чудесном льду рады вас приветствовать и первыми открывать этот фееричный лед", - сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. На торжественном открытии гостям представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила" при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, а олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

"Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать", - рассказала журналистам Загитова.

После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для гостей ГУМ-Катка.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов, каток будет работать до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде. По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
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График работы и цены

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 29 ноября года до 1 марта. Первые три утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно.
На все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) - 300 рублей. Также предусмотрен бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники - 300 рублей. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский - 400.
В праздничные дни с 26 декабря по 10 января в будние дни взрослый билет на первые три сеанса будет стоит 500 рублей, остальные - 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей, детский билет будет стоить 400 рублей.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-Катка в 2020 году.
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