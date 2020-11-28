Из Карабаха вывезли свыше 400 тел погибших армянских военных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Тела свыше 400 армянских военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта, вывезены из Шуши и других населенных пунктов Карабаха, сообщил в субботу защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.
"Тела уже свыше 400 погибших армянских военнослужащих обменены или вывезены из самых разных населенных пунктов, в том числе Шуши, Мартуни, Кармир Шука, Матагис, Гадрут, Ванк", - написал Бегларян в Facebook.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.