https://ria.ru/20201128/karabakh-1586776398.html

Из Карабаха вывезли свыше 400 тел погибших армянских военных

Из Карабаха вывезли свыше 400 тел погибших армянских военных

Тела свыше 400 армянских военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта, вывезены из Шуши и других населенных пунктов Карабаха, сообщил в субботу защитник... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:17

2020-11-28T19:17

2020-11-28T19:17

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Тела свыше 400 армянских военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта, вывезены из Шуши и других населенных пунктов Карабаха, сообщил в субботу защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян."Тела уже свыше 400 погибших армянских военнослужащих обменены или вывезены из самых разных населенных пунктов, в том числе Шуши, Мартуни, Кармир Шука, Матагис, Гадрут, Ванк", - написал Бегларян в Facebook.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201128/podryv-1586757965.html

https://ria.ru/20201128/krabakh-1586483194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире