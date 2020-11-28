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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201128/karabakh-1586776398.html
Из Карабаха вывезли свыше 400 тел погибших армянских военных
Из Карабаха вывезли свыше 400 тел погибших армянских военных
Тела свыше 400 армянских военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта, вывезены из Шуши и других населенных пунктов Карабаха, сообщил в субботу защитник... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:17
2020-11-28T19:17
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Тела свыше 400 армянских военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта, вывезены из Шуши и других населенных пунктов Карабаха, сообщил в субботу защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян."Тела уже свыше 400 погибших армянских военнослужащих обменены или вывезены из самых разных населенных пунктов, в том числе Шуши, Мартуни, Кармир Шука, Матагис, Гадрут, Ванк", - написал Бегларян в Facebook.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201128/podryv-1586757965.html
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Из Карабаха вывезли свыше 400 тел погибших армянских военных

19:17 28.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе
Разрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Тела свыше 400 армянских военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта, вывезены из Шуши и других населенных пунктов Карабаха, сообщил в субботу защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.
"Тела уже свыше 400 погибших армянских военнослужащих обменены или вывезены из самых разных населенных пунктов, в том числе Шуши, Мартуни, Кармир Шука, Матагис, Гадрут, Ванк", - написал Бегларян в Facebook.
Неразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 16:11Ситуация в Нагорном Карабахе
В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в регионе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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