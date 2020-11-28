https://ria.ru/20201128/iran-1586713171.html

Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика

Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика

Генсек ООН и Совет Безопасности должны осудить строжайшим образом убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорится в письме постпреда ИРИ при ООН РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T03:43

2020-11-28T03:43

2020-11-28T08:35

убийство иранского физика-ядерщика

антониу гутерреш

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иран

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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Генсек ООН и Совет Безопасности должны осудить строжайшим образом убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорится в письме постпреда ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи.Письмо адресовано председателю СБ ООН и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.Как пишет Тахт-Раванчи, в течение этого десятилетия несколько ведущих иранских ученых стали жертвами террористических атак и были убиты, и Иран обладает убедительными доказательствами, ясно указывающими "на то, что за такими убийствами стояли определенные иностранные круги".По словам постпреда, погибший также сыграл "выдающуюся роль" в разработке иранского комплекта для тестирования на COVID-19, "что было большим вкладом в общенациональные усилия по сдерживанию пандемии". "Он также курировал разработку вакцины от COVID-19", - отметил Тахт-Раванчи.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".

https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство иранского физика-ядерщика, антониу гутерреш, оон, иран, в мире