https://ria.ru/20201128/iran-1586713171.html
Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
Генсек ООН и Совет Безопасности должны осудить строжайшим образом убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорится в письме постпреда ИРИ при ООН РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T03:43
2020-11-28T03:43
2020-11-28T08:35
убийство иранского физика-ядерщика
антониу гутерреш
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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Генсек ООН и Совет Безопасности должны осудить строжайшим образом убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорится в письме постпреда ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи.Письмо адресовано председателю СБ ООН и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.Как пишет Тахт-Раванчи, в течение этого десятилетия несколько ведущих иранских ученых стали жертвами террористических атак и были убиты, и Иран обладает убедительными доказательствами, ясно указывающими "на то, что за такими убийствами стояли определенные иностранные круги".По словам постпреда, погибший также сыграл "выдающуюся роль" в разработке иранского комплекта для тестирования на COVID-19, "что было большим вкладом в общенациональные усилия по сдерживанию пандемии". "Он также курировал разработку вакцины от COVID-19", - отметил Тахт-Раванчи.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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убийство иранского физика-ядерщика, антониу гутерреш, оон, иран, в мире
ООН, 28 ноя – РИА Новости.
Генсек ООН
и Совет Безопасности должны осудить строжайшим образом убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорится в письме постпреда ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи
.
Письмо адресовано председателю СБ ООН
и генсеку ООН Антониу Гутеррешу
.
Как пишет Тахт-Раванчи, в течение этого десятилетия несколько ведущих иранских ученых стали жертвами террористических атак и были убиты, и Иран
обладает убедительными доказательствами, ясно указывающими "на то, что за такими убийствами стояли определенные иностранные круги".
"Трусливое убийство мученика Фахризаде - с серьезными признаками, указывающими на ответственность Израиля, - это еще одна отчаянная попытка посеять хаос в нашем регионе, а также подорвать научно-техническое развитие Ирана", - подчеркнул постпред Ирана.
"Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает преступное убийство мученика Фахризаде и ожидает, что генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности решительно осудят этот бесчеловечный террористический акт и примут необходимые меры против его исполнителей", - заявил он.
По словам постпреда, погибший также сыграл "выдающуюся роль" в разработке иранского комплекта для тестирования на COVID-19, "что было большим вкладом в общенациональные усилия по сдерживанию пандемии". "Он также курировал разработку вакцины от COVID-19", - отметил Тахт-Раванчи.
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".