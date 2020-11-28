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Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства ученого
Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства ученого
Иран предостерегает США и Израиль от любых авантюр, оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов, говорится в письме... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T03:29
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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Иран предостерегает США и Израиль от любых авантюр, оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов, говорится в письме постпреда Исламской республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи, направленном после убийства физика-ядерщика под Тегераном.Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Дипломат также призвал ООН решительно осудить убийство Фахризаде и принять меры против организаторов преступления.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил о причастности Израиля к убийству ученого. Он призвал международное сообщество и, в частности, Евросоюз прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".В канцелярии израильского премьера отказались комментировать утверждения властей Ирана.
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оон, иран, сша, израиль, в мире

Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства ученого

03:29 28.11.2020 (обновлено: 06:35 28.11.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Иран предостерегает США и Израиль от любых авантюр, оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов, говорится в письме постпреда Исламской республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи, направленном после убийства физика-ядерщика под Тегераном.
Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.
"Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединенных Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов", - написал Тахт-Раванчи в письме, адресованном генсеку ООН и председателю Совета Безопасности.
Дипломат также призвал ООН решительно осудить убийство Фахризаде и принять меры против организаторов преступления.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил о причастности Израиля к убийству ученого. Он призвал международное сообщество и, в частности, Евросоюз прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
В канцелярии израильского премьера отказались комментировать утверждения властей Ирана.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
01:14
В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране
 
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