https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html

Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства ученого

Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства ученого

Иран предостерегает США и Израиль от любых авантюр, оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов, говорится в письме... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T03:29

2020-11-28T03:29

2020-11-28T06:35

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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Иран предостерегает США и Израиль от любых авантюр, оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов, говорится в письме постпреда Исламской республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи, направленном после убийства физика-ядерщика под Тегераном.Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Дипломат также призвал ООН решительно осудить убийство Фахризаде и принять меры против организаторов преступления.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил о причастности Израиля к убийству ученого. Он призвал международное сообщество и, в частности, Евросоюз прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".В канцелярии израильского премьера отказались комментировать утверждения властей Ирана.

https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586710259.html

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