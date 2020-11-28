Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/invalidnost-1586754851.html
В Госдуме оценили упрощение порядка оформления инвалидности
В Госдуме оценили упрощение порядка оформления инвалидности
Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:43
2020-11-28T15:43
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
олег смолин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/51/1559365123_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_907e4e62b3ffb536f323529eec649156.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин прокомментировал RT постановление правительства, которое упрощает получение инвалидности. Он отметил, что подобные меры являются одним из шагов по дебюрократизации этой процедуры. Дептутат напомнил, что вопрос поднимается давно, и даже были предприняты кое-какие меры, но люди продолжают жаловаться на проблемы.Депутат также отметил, что существует и проблема доступности медико-социальной экспертизы.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение инвалидности. Согласно новым правилам, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут передавать направление в поликлинику и указывать, каких именно сведений не хватает. До этого людям приходилось обращаться в поликлинику еще раз, если в направлении не были указаны все обследования.Возврат направлений должен занимать не более трех дней, а поликлиника обязана доработать документы за две недели.
https://ria.ru/20200331/1569387776.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155936/51/1559365123_319:0:3050:2048_1400x0_80_0_0_fd0dc5a90121cf3e15016fc10cea82cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, олег смолин, общество

В Госдуме оценили упрощение порядка оформления инвалидности

15:43 28.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин прокомментировал RT постановление правительства, которое упрощает получение инвалидности.
Он отметил, что подобные меры являются одним из шагов по дебюрократизации этой процедуры. Дептутат напомнил, что вопрос поднимается давно, и даже были предприняты кое-какие меры, но люди продолжают жаловаться на проблемы.
"Нужно пройти большое количество врачей... Например, если вы хотите получить индивидуальную программу реабилитации... приходится ходить по врачам месяц, при этом многие врачи недовольны, потому что у них много других забот", — пояснил Смолин. 
Депутат также отметил, что существует и проблема доступности медико-социальной экспертизы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение инвалидности. Согласно новым правилам, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут передавать направление в поликлинику и указывать, каких именно сведений не хватает. До этого людям приходилось обращаться в поликлинику еще раз, если в направлении не были указаны все обследования.
Возврат направлений должен занимать не более трех дней, а поликлиника обязана доработать документы за две недели.
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
31 марта, 11:28Распространение нового коронавируса
Минтруд предложил ввести особый порядок признания инвалидности
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинГосдума РФОлег СмолинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
15:50Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
15:44В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния