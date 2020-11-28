https://ria.ru/20201128/invalidnost-1586754851.html

В Госдуме оценили упрощение порядка оформления инвалидности

В Госдуме оценили упрощение порядка оформления инвалидности

Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T15:43

2020-11-28T15:43

2020-11-28T15:43

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

олег смолин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/51/1559365123_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_907e4e62b3ffb536f323529eec649156.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин прокомментировал RT постановление правительства, которое упрощает получение инвалидности. Он отметил, что подобные меры являются одним из шагов по дебюрократизации этой процедуры. Дептутат напомнил, что вопрос поднимается давно, и даже были предприняты кое-какие меры, но люди продолжают жаловаться на проблемы.Депутат также отметил, что существует и проблема доступности медико-социальной экспертизы.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение инвалидности. Согласно новым правилам, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут передавать направление в поликлинику и указывать, каких именно сведений не хватает. До этого людям приходилось обращаться в поликлинику еще раз, если в направлении не были указаны все обследования.Возврат направлений должен занимать не более трех дней, а поликлиника обязана доработать документы за две недели.

https://ria.ru/20200331/1569387776.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, олег смолин, общество