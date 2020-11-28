В Госдуме оценили упрощение порядка оформления инвалидности
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин прокомментировал RT постановление правительства, которое упрощает получение инвалидности.
Он отметил, что подобные меры являются одним из шагов по дебюрократизации этой процедуры. Дептутат напомнил, что вопрос поднимается давно, и даже были предприняты кое-какие меры, но люди продолжают жаловаться на проблемы.
"Нужно пройти большое количество врачей... Например, если вы хотите получить индивидуальную программу реабилитации... приходится ходить по врачам месяц, при этом многие врачи недовольны, потому что у них много других забот", — пояснил Смолин.
Депутат также отметил, что существует и проблема доступности медико-социальной экспертизы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение инвалидности. Согласно новым правилам, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут передавать направление в поликлинику и указывать, каких именно сведений не хватает. До этого людям приходилось обращаться в поликлинику еще раз, если в направлении не были указаны все обследования.
Возврат направлений должен занимать не более трех дней, а поликлиника обязана доработать документы за две недели.