https://ria.ru/20201128/gurtskaya-1586763498.html

Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности

Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности

Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде, заслуженная артистка России Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что бюрократы на РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:10

2020-11-28T17:10

2020-11-28T17:10

россия

михаил мишустин

диана гурцкая

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде, заслуженная артистка России Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что бюрократы на местах не усложняют процедуру оформления инвалидности по новым правилам.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново. По новым правилам специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.

https://ria.ru/20201123/invalidy-1585927071.html

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2020

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россия, михаил мишустин, диана гурцкая, общество