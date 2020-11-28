Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде, заслуженная артистка России Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что бюрократы на местах не усложняют процедуру оформления инвалидности по новым правилам.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново. По новым правилам специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.
"Давно ожидаемый и правильный шаг. Остаётся только надеяться, что бюрократы на местах не найдут новых зацепок, чтобы усложнить процедуру оформления инвалидности. Отрадно, что это важное решение произошло накануне Международного дня инвалидов 3 декабря. Общественная палата неоднократно ставила перед правительством необходимость упрощения процедуры оформления инвалидности, и я очень рада, что нас услышали", - прокомментировала новость Гурцкая.