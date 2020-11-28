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Назван первый тревожный признак гипертонии у мужчин
Назван первый тревожный признак гипертонии у мужчин
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:50
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александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией.Отвечая на вопрос телезрительницы, которая жаловалась на то, что ее супруг, несмотря на повышенное давление, не хочет идти к врачу, Мясников отметил, что при нелеченой гипертонии у мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция."Если у вас неконтролируемое давление, то первое, что у вас перестанет работать — это вот этот наш любимый орган", — заявил врач.Он добавил, что проблемы с давлением в сочетании с лишним весом и курением могут спровоцировать инфаркт.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Назван первый тревожный признак гипертонии у мужчин

17:50 28.11.2020 (обновлено: 23:48 28.11.2020)
 
© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Fotolia / Rido
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией.
Отвечая на вопрос телезрительницы, которая жаловалась на то, что ее супруг, несмотря на повышенное давление, не хочет идти к врачу, Мясников отметил, что при нелеченой гипертонии у мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция.
Картинка на пачке сигарет в РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 14:26Сказано в эфире
Хочет, но не может: как вылечить импотенциюПочему импотенцию, или как сейчас принято говорить эректильную дисфукцию, непросто лечить? Именно лечить, а не вылечить – почувствуйте разницу. Потому что у ситуации "мужчина хочет, но не может" есть две, по сути разные причины. Одна из них – из области физического здоровья.
"Если у вас неконтролируемое давление, то первое, что у вас перестанет работать — это вот этот наш любимый орган", — заявил врач.
Он добавил, что проблемы с давлением в сочетании с лишним весом и курением могут спровоцировать инфаркт.
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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