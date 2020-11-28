https://ria.ru/20201128/gipertoniya-1586768256.html

Назван первый тревожный признак гипертонии у мужчин

Назван первый тревожный признак гипертонии у мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:50

2020-11-28T17:50

2020-11-28T23:48

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией.Отвечая на вопрос телезрительницы, которая жаловалась на то, что ее супруг, несмотря на повышенное давление, не хочет идти к врачу, Мясников отметил, что при нелеченой гипертонии у мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция."Если у вас неконтролируемое давление, то первое, что у вас перестанет работать — это вот этот наш любимый орган", — заявил врач.Он добавил, что проблемы с давлением в сочетании с лишним весом и курением могут спровоцировать инфаркт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/impotentsiya-1578180624.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество