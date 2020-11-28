https://ria.ru/20201128/germaniya-1586793915.html

Захарова ответила на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

Захарова ответила на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ о переговорах с Россией с позиции силы, отметив, что Германия... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T23:53

2020-11-28T23:53

2020-11-28T23:53

минобороны германии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ о переговорах с Россией с позиции силы, отметив, что Германия находится в позиции "зависимой страны".Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем"."Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", - написала Захарова на своей странице в Facebook.Она подчеркнула, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что " говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ". Кроме того, она отметила, что "складированное в ФРГ" американское ядерное оружие - это "сила, а тоже не своя"."Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться - это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", - заключила она.Ранее в Минобороны РФ прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира.

https://ria.ru/20201125/germaniya-1586299925.html

https://ria.ru/20201117/sderzhivanie-1584983932.html

германия

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минобороны германии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире