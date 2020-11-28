https://ria.ru/20201128/fsin-1586762321.html
Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:01
2020-11-28T17:01
2020-11-28T17:01
александр калашников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1400x0_80_0_0_13fd277fce5a0222120355496e3c0088.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников."В этом (2020 - ред.) году возбуждено порядка 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников уголовно-исполнительной системы, 170 сотрудников по этой причине (совершение служебного проступка, в том числе пронос телефонов в изоляторы - ред.) уволены из рядов уголовно-исполнительной инспекции", - сказал Калашников в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, без участия сотрудников ФСИН телефоны в следственные изоляторы почти не могут попасть - их проносят либо недобросовестные сотрудники "за определенную мзду", либо они попадают в изоляторы по недосмотру охраны.
https://ria.ru/20201127/arest-1586632353.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_282:0:3013:2048_1400x0_80_0_0_0a0ffffd04a4130141421776fd2174f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр калашников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия