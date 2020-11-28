https://ria.ru/20201128/fsin-1586762321.html

Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году

Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году

За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:01

2020-11-28T17:01

2020-11-28T17:01

александр калашников

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников."В этом (2020 - ред.) году возбуждено порядка 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников уголовно-исполнительной системы, 170 сотрудников по этой причине (совершение служебного проступка, в том числе пронос телефонов в изоляторы - ред.) уволены из рядов уголовно-исполнительной инспекции", - сказал Калашников в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, без участия сотрудников ФСИН телефоны в следственные изоляторы почти не могут попасть - их проносят либо недобросовестные сотрудники "за определенную мзду", либо они попадают в изоляторы по недосмотру охраны.

https://ria.ru/20201127/arest-1586632353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калашников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия