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Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:01
2020-11-28T17:01
александр калашников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников."В этом (2020 - ред.) году возбуждено порядка 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников уголовно-исполнительной системы, 170 сотрудников по этой причине (совершение служебного проступка, в том числе пронос телефонов в изоляторы - ред.) уволены из рядов уголовно-исполнительной инспекции", - сказал Калашников в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, без участия сотрудников ФСИН телефоны в следственные изоляторы почти не могут попасть - их проносят либо недобросовестные сотрудники "за определенную мзду", либо они попадают в изоляторы по недосмотру охраны.
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александр калашников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году

17:01 28.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За 2020 год возбуждено порядка 99 уголовных дел против 56 сотрудников ФСИН, рассказал директор ведомства Александр Калашников.
"В этом (2020 - ред.) году возбуждено порядка 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников уголовно-исполнительной системы, 170 сотрудников по этой причине (совершение служебного проступка, в том числе пронос телефонов в изоляторы - ред.) уволены из рядов уголовно-исполнительной инспекции", - сказал Калашников в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, без участия сотрудников ФСИН телефоны в следственные изоляторы почти не могут попасть - их проносят либо недобросовестные сотрудники "за определенную мзду", либо они попадают в изоляторы по недосмотру охраны.
 
Александр КалашниковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
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