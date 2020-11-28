https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html

"Чемоданы денег от Каддафи" и не только. За что Саркози грозит тюрьма

"Чемоданы денег от Каддафи" и не только. За что Саркози грозит тюрьма

В современной истории Франции такого еще не случалось. На скамье подсудимых — бывший глава государства, и ему грозит реальный тюремный срок — до десяти лет... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:15

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В современной истории Франции такого еще не случалось. На скамье подсудимых — бывший глава государства, и ему грозит реальный тюремный срок — до десяти лет. Николя Саркози обвиняют в незаконном получении денег на предвыборную кампанию 2007 года. Более того, подозревают в давлении на следствие и торговле влиянием. И хотя французы не верят, что экс-президента отправят за решетку, суд над ним называют историческим.Деньги мадам Бетанкур"Я не мошенник", — убеждает 65-летний политик. Теперь ему предстоит доказать это не только публике, но и суду. В основе дела — прослушка телефонных разговоров Саркози с адвокатом Тьерри Эрзогом. Они обсуждают способы подкупа прокурора Жильбера Азибера, чтобы тот замял "дело Лилиан Бетанкур" — владелицы компании L'Oreal. На предвыборную кампанию Саркози она выделила 150 тысяч евро, хотя по закону пожертвования частных лиц не должны превышать 4,6 тысячи. Следствие полагает, что экс-президент получил средства, обманув 90-летнюю женщину. Перед заседанием суда Саркози избегал публичных встреч. Интервью он дал телеканалу BFM TV, опроверг все обвинения и пообещал подать встречный иск на следователей. Особенно его возмутила прослушка. "Мы живем в свободной Франции, а не в путинской России. Я и представить не мог, что мои личные беседы с адвокатом записывают. Да и какой в этом толк? Разве прокурор в итоге замял дело или получил повышение?"— негодовал бывший глава республики.Но "деньги мадам Бетанкур" не единственный источник финансирования предвыборной кампании Саркози, уверены следователи. Средства для раскрутки, возможно, поступали и от бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Чиновники, состоявшие на службе у полковника, заявили на допросе, что лично передавали Саркози "чемоданы наличных". И чтобы не расплачиваться по долгам, Саркози якобы начал интервенцию в Ливию в 2011 году. В результате лидера Джамахирии убили. Банковских счетов или документов, подтверждающих получение денег, следствие не предоставило. Но как бы ни закончилось дело, французы уверены — теперь имя Саркози будет ассоциироваться с Каддафи. Хотя в историю Франции он хотел войти как президент-реформатор. Сарко — реформаторВозглавив Елисейский дворец в конце нулевых, Саркози затеял масштабные реформы. Под лозунгами "модернизации Пятой республики" реформировал конституцию 1958 года, усилил влияние президента на внутренние дела страны, хотя со времен генерала Шарля де Голля глава государства занимался только оборонной и внешней политикой. Преуспел Сарко — так иронично прозвали президента французы — и на международной арене. Франция вернулась в военные структуры НАТО, откуда вышла в 1966 году. Приоритетом Парижа стало активное участие в институтах Евросоюза. Саркози — один из авторов Лиссабонского договора, документа, заменившего единую конституцию ЕС.Отношения с Россией он выстраивал, тщательно подбирая слова: "особые", "исторические", "партнерские". Владимира Путина считал "человеком, с которым можно говорить". Они часто созванивались и встречались.Важную роль Саркози сыграл в урегулировании военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Несколько раз проводил челночные переговоры то с президентом Дмитрием Медведевым, то с Михаилом Саакашвили, пытаясь остановить войну. Соглашение в итоге получило название "План Медведева — Саркози"."Верните деньги народу Ливии"В стране активность Саркози вызывала скорее раздражение. Практически все его президентство сопровождалось забастовками работников социальных сфер, акциями протестов иммигрантов из азиатских и африканских стран. Демонстранты требовали увеличить господдержку уязвимым слоям общества и сосредоточиться на внутренних проблемах Франции.Президент пытался реагировать на эти запросы, но не отказывался от правоцентристских взглядов. Общественное негодование усиливалось, однако Саркози всецело поглощала международная политика. На Ближнем Востоке началась "арабская весна" — волна протестов и революций по смене режимов в Тунисе, Ливии, Ираке. Западные лидеры поддержали эти события, а Саркози призвал союзников вмешаться в ситуацию в Джамахирии. Режим Муаммара Каддафи пал. За полгода до убийства полковника его старший сын Сейф аль-Ислами рассказал, что ливийские власти спонсировали предвыборную кампанию Саркози 2007 года. "Пусть этот клоун вернет деньги народу Ливии. Он очень расстроил полковника", — требовал сын Каддафи, упрекнув французского лидера в поддержке ливийских повстанцев. Именно тогда журналисты начали расследовать источники финансирования кампании Саркози. Телеканал France 3 обнародовал аудиозапись интервью с Каддафи, где тот лично подтверждает выдачу денег политику. "Саркози страдает умственной отсталостью. Именно благодаря мне он стал президентом. Мы дали средства, которые помогли ему выиграть", — говорит полковник. Еще одно свидетельство — опубликованный в СМИ документ, подписанный бывшим главой МИД Ливии Мусой Кусой. В нем речь идет о выделении Саркози 50 миллионов евро. Но позже Куса опроверг подлинность своей подписи, и историю замяли. Свидетели обвиненияИнтерес к "ливийскому делу" вновь проснулся два года назад. Саркози арестовали и обвинили в незаконном получении денег на предвыборную кампанию. Несколько дней его допрашивали и не выпускали из-под стражи. Поводом к очередному витку разбирательства стало задержание французского бизнесмена Александра Джури. Правоохранители установили, что он замешан в махинациях с недвижимостью: руководил продажей виллы на юге Франции советнику полковника Каддафи — Баширу Салеху. Следствие представило показания и нового свидетеля — ливийца Зиада Таккьедина. Тот якобы передавал посредникам Саркози "чемоданы с наличными". Официально деньги выдавались не на предвыборную кампанию, а на "защиту ливийских границ". Информацию подтвердил и бывший начальник разведки Джамахирии Абдалла Сенусси.Сам Саркози назвал обвинения "смехотворными". И раскритиковал следователей за то, что те не предъявили конкретных доказательств, кроме показаний бывших ливийских чиновников. "Лучший президент — бывший президент""Вряд ли Саркози сядет в тюрьму, хотя это улучшило бы его имидж в глазах соотечественников. Деятельность "президента-мученика", возможно, по-новому оценят в стране, — иронизирует политолог Жан Виардо. — Французы часто шутят, что лучший президент — это бывший президент. После отхода от дел экс-лидеры становятся суперпопулярными. Так было с Франсуа Миттераном, Жаком Шираком и даже ничем не запомнившимся Франсуа Олландом".Виардо признает, что французы зачастую слишком критичны к лидерам нации. Но именно это "заставляет президентов не расслабляться и работать на благо Пятой республики". Что касается Саркози, политолог уверен — отношение к нему останется сложным. "С его именем связан кризис так называемых субстандартных кредитов 2008 года. Суть в том, что во Франции, как и во многих западных странах, росли невыплаты по ипотечным кредитам, раздувался финансовый пузырь. Власти закрывали на это глаза. В итоге — тяжелый экономический кризис. Именно с ним, а вовсе не с Каддафи или Бетанкур прочно ассоциируется Саркози", — считает Виардо. Еще одна причина негативного восприятия Саркози — возросшая активность Парижа в НАТО. "Многие французы давно выступают за выход страны из альянса. Саркози же против этого. Сейчас в Пятой республике его считают зачинщиком войны в Ливии", — объясняет политолог. Скептически эксперт отзывается и о планах Саркози выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. Нынешнее судебное разбирательство обрушит и без того невысокие рейтинги бывшего президента.

https://ria.ru/20180809/1526152734.html

https://ria.ru/20191105/1560492087.html

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Сын Каддафи призвал оппозицию не допустить в Ливии гражданской войны Массовые акции протеста против режима Муаммара Каддафи продолжаются в столице Ливии. Сын руководителя страны выступил по телевидению с предложением к оппозиции начать срочные демократические реформы. 2020-11-28T08:00 true PT1M23S

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