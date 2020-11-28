Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
09:03 28.11.2020 (обновлено: 09:04 28.11.2020)
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и заявил, что это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в стране, сообщает агентство Рейтер.
"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировалось по иранскому телевидению.
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".