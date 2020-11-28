https://ria.ru/20201128/fizika-yaderschik-1586719768.html

Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и заявил, что это преступление не замедлит развитие атомной РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T09:03

2020-11-28T09:03

2020-11-28T09:04

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

евросоюз

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хасан роухани

иран

израиль

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и заявил, что это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в стране, сообщает агентство Рейтер.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".

https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586710259.html

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министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, евросоюз, убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, иран, израиль, в мире