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Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и заявил, что это преступление не замедлит развитие атомной РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:03
2020-11-28T09:04
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
евросоюз
убийство иранского физика-ядерщика
хасан роухани
иран
израиль
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и заявил, что это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в стране, сообщает агентство Рейтер.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
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министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, евросоюз, убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, иран, израиль, в мире

Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

09:03 28.11.2020 (обновлено: 09:04 28.11.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и заявил, что это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в стране, сообщает агентство Рейтер.
"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировалось по иранскому телевидению.
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
01:14
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Министерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифЕвросоюзУбийство иранского физика-ядерщикаХасан РоуханиИранИзраильВ мире
 
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